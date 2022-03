Beccato con 75 dosi di cocaina pronte per lo spaccio

Si è conclusa con un paio di manette l'attività di spaccio messa in piedi da un 30enne albanese arrestato, nella giornata di martedì, dai carabinieri di Misano Adriatico. L'uomo era stato notato da una pattuglia dell'Arma aggirarsi lungo le strade con fare sospetto e i militari hanno deciso di bloccarlo. Nel corso dell'identificazione è stato perquisito e trovato in possesso di 75 dosi di cocaina pronte per essere vendute. Lo stupefacente gli è costato l'arresto e, nella mattinata di mercoledì, è stato processato per direttissima.