Beceri insulti a Elettra Lamborghini durante un concerto. Lei ferma la musica e li fa cacciare via

Insulti volgari a Elettra Lamborghini durante un concerto a Riccione: lei ferma il concerto e li caccia via. Il fatto è avvenuto sabato sera, quando alcuni ragazzi nelle prime file hanno iniziato a prenderla di mira con gli epiteti più beceri che si possono indirizzare ad una ragazza. "Tr**a, pu***na", per citarne solo alcuni. Lei, inizialmente in palese difficoltà, ha chiesto però al deejay di interrompere la musica e li ha fatti cacciare via dal concerto: "Se avete le palle, prendete e andate fuori dai cog..." ha detto la cantante e showgirl bolognese.

Il video, pubblicato su Twitter, ha fatto il giro dei social ottenendo tanti messaggi di solidarietà all'artista, che poi su Instagram ha voluto spiegare la sua reazione. "Purtroppo parlo a nome di molte artiste. Sui social c'è questo stupido trend per cui i ragazzi vanno ai concerti e insultano gli artisti. Stasera è capitato a me. Ero pietrificata, questi ragazzi avevano la bava alla bocca"