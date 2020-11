Beky Bay, un bando per gestire la struttura fino al 2027

E’ stato pubblicato, con scadenza fissata a lunedì 21 dicembre, l’avviso pubblico per l’affidamento della struttura Beky Bay di Bellaria Igea Marina per le prossime sette stagioni, dal 2021 al 2027; un atto sotteso alla convenzione con cui la Regione Emilia Romagna, proprietaria dell’area, si accinge a rinnovare il trasferimento della gestione al Comune di Bellaria Igea Marina per altrettanti anni. L’Amministrazione intende individuare un progetto economico, turistico e organizzativo in grado di programmare e gestire eventi e manifestazioni, oltre che coordinare tutte le attività presenti in loco, compresi i sei punti ristoro e l’area destinata ad accogliere i matrimoni civili. Nel dettaglio, oggetto della concessione è l’area ad uso arenile antistante il Parco Pavese, di oltre 3.500 mq con rispettivi manufatti, nonché l’area aperta adibita a parcheggio di mezzi privati, posta tra il parco e la linea ferroviaria, di quasi 11.500 mq per una capacità di 400 posti auto.



Il gestore, che l’Amministrazione intende individuare tra professionisti con esperienza nel settore dell’intrattenimento e della gestione di strutture complesse a carattere turistico ricreativo, dovrà occuparsi a proprie spese dei lavori di ripristino del Beky Bay e del parcheggio, propedeutiche alla loro riapertura. Soprattutto, come spiega il Vice Sindaco Bruno Galli, “dovrà consolidare Beky Bay quale location a forte vocazione turistica, con spiccati elementi di richiamo territoriale ed extra territoriale. Stiamo parlando di una zona di pregio, uno dei pochissimi contenitori on the beach rimasti in riviera con determinate caratteristiche: dal progetto di gestione ci aspettiamo sì la valorizzazione dell’uso diurno, ma soprattutto una programmazione a forte richiamo serale prima ancora che notturno, impreziosita da appuntamenti ed eventi live di qualità. Il tutto, nel quadro di una riqualificazione complessiva della struttura che dia continuità e migliori ulteriormente l’alternativa di intrattenimento che il Beky Bay ha dato al territorio e alla nostra offerta turistica in questi anni. Questo avviso pubblico”, continua, “è coerente con quella vision seguita dall’Amministrazione anche in altri affidamenti analoghi: dare credito e fiducia agli imprenditori che se ne prendono carico, consentendo gestioni di medio-lungo periodo. E’ questa la strada per avere una programmazione di qualità e la relativa sostenibilità economica: affinchè gli investimenti dei privati siano funzionali e integrati rispetto alla visione strategica della città e del suo turismo.” Anche in quest’ottica, al nuovo gestore verrà chiesto il posizionamento sull’area di un nuovo palco idoneo allo svolgimento di grandi manifestazioni, che al termine della concessione rimarrà di proprietà del Comune di Bellaria Igea Marina secondo i termini indicati nell’avviso pubblico.