Il bel gesto del ristoratore, pizza gratis per gli "angeli del fango" che hanno aiutato in Romagna

Bella iniziativa dei titolari del ristorante “Alice” di Bellaria che - per esprimere la gratitudine della comunità bellariese a tutte le forze militari, civili e volontaristiche che, ormai da due settimane, stanno lavorando incessantemente per arginare i danni provocati dall’alluvione in Romagna - hanno deciso di offrire una pizza a tutti coloro che si sono prodigati, giorno e notte, a favore delle popolazioni dei comuni più colpiti.

L’iniziativa - che si è avvalsa della collaborazione di “Igea Carni” e de “La Frutteria” di Igea Marina - si è svolta martedì sera (30 maggio) al ristorante di via Alfonso Pinzon, dove si sono radunati gli uomini della Protezione Civile, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, i militari della Capitaneria di Porto e gli agenti della Polizia Municipale.

La serata, che ha vissuto momenti toccanti con i Comandanti dei rispettivi Corpi che hanno ricordato il dramma dell’alluvione ma anche le tante manifestazioni di solidarietà di cui sono stati testimoni, si è conclusa con una torta simbolica sulla quale i titolari di “Alice” hanno voluto apporre un cuore con la frase simbolo di questa tragedia: “Tin bota”.

“E’ stato solo un piccolo gesto - spiegano i gestori di “Alice” - per dire grazie a tutti gli uomini e le donne delle istituzioni che, in questi giorni, si sono distinti per spirito di sacrificio e abnegazione al servizio dei più bisognosi, alleviando con cuore e professionalità le loro sofferenze”.

E proprio per non dimenticare le vere vittime di questa catastrofe, i titolari del ristorante “Alice” (che sempre in via Alfonso Pinzon gestiscono anche il ristorante “Bell’Aria”) stanno organizzando una “pizzata” da offrire gratuitamente ad alcune famiglie pesantemente colpite dall’alluvione.