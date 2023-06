“Bell’Italia”: tutto pronto per l’evento che celebra valori, identità e orgoglio nazionale

“Una manifestazione nata poco dopo l’uscita dal lockdown del 2020, per stringersi attorno a quelle donne e a quegli uomini in divisa il cui servizio fu fondamentale per garantire tranquillità, sicurezza e qualità di vita. Un appuntamento oggi più che mai ricco di significato, per gratificare tutti coloro che tanto hanno fatto, tra cui ritengo doveroso ricordare anche la Protezione Civile, in occasione della recente alluvione in Emilia Romagna. Tutti i corpi che saranno presenti sul nostro porto canale, infatti, hanno avuto un ruolo prezioso durante l’emergenza ed in alcuni casi sono tuttora materialmente impiegati nelle zone maggiormente colpite dalla calamità di metà maggio. A tutti i Reparti Militari e le Forze dell’Ordine che hanno aderito quindi, sin da ora un grande ringraziamento, con l’auspicio che l’evento Bell’Italia si confermi quel mix di valori, identità e condivisione che tanto lo ha fatto apprezzare nelle scorse edizioni. Soprattutto, ed è un piacere sottolinearlo, da parte dei bambini, offrendo non di meno a Bellaria Igea Marina un contenitore di richiamo in ottica turistica”: con queste parole il Sindaco Filippo Giorgetti ha annunciato gli scorsi giorni la manifestazione Bell’Italia, in programma domenica 18 giugno.



Giunto alla quarta edizione, l’appuntamento si svolgerà dalle 16.00 alle 23.00, in piazzale Capitaneria di Porto e presso aree adiacenti (porto canale lato Igea Marina). Come nella migliore tradizione di Bell’Italia, sarà possibile ammirare un’esposizione di affascinanti mezzi di servizio, tra cui anche alcuni mezzi storici, nonché moderne attrezzature specialistiche. Non mancheranno stand, infopoint e attività collaterali, comprese quelle dedicate ai più piccoli, con tanti momenti ritagliati a misura di bambino, e la consegna di gadget ai presenti.



Tanti, anche quest’anno, i Reparti Militari e le Forze dell'Ordine operanti a livello provinciale e non solo che hanno raccolto l’invito dell’Amministrazione Comunale. Saranno quindi presenti sul porto di Bellaria Igea Marina con i propri mezzi il 7^ Reggimento dell'Aviazione dell'Esercito “Vega” di Rimini, il 66^ Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste” di Forlì, il Reggimento Genio Ferrovieri di Bologna, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, il 15^ Stormo dell’Aeronautica Militare, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato con i reparti stradale e scientifica, la Polizia Penitenziaria, la Guardia di Finanza, presente con il coinvolgimento tra gli altri del Reparto cinofilo, del Roan (Reparto operativo aeronavale) e del Soccorso Alpino di Abetone, il Corpo dei Vigili del Fuoco. Previsti inoltre la partecipazione, con unità e mezzi, della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina, nonché il sorvolo ufficiale dell’area sia da parte di un elicottero NH90 del 7^ Reggimento dell’Aviazione Esercito “Vega”, sia di un elicottero del Roan – Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza.



Parte integrante dell’evento, si segnala infine la mostra curata dall’Associazione Nazionale Faleristica, coordinatori del progetto “Azzurro 100” realizzato in occasione del centenario dell’Aeronautica. La stessa associazione, alle ore 10.00 presso la Sala del del Consiglio Comunale di piazza del popolo, consegnerà all’Amministrazione una targa commemorativa in relazione al conferimento, avvenuto nel 2021, della Cittadinanza Onoraria di Bellaria Igea Marina al Milite Ignoto; contestualmente, è in programma anche anche la consegna delle medaglie commemorative alla presenza degli eredi degli insigniti da parte dell’Associazione Kairos. “Bell’Italia” si aprirà alle 16.00, con la cerimonia dell’alzabandiera in programma alle 17.00; fine della manifestazione alle 23.00, anticipata alle 22.30 dalla cerimonia dell’ammainabandiera, sulle note dell'Inno di Mameli e alla presenza delle autorità.