"Bella storia, concorso per giovani scrittori" alle Befane

Libera la fantasia! Se ti senti uno scrittore e ti piace inventare e raccontare storie, ecco il concorso che fa per te! Le Befane Shopping Centre di Rimini promuove infatti fino al 25 ottobre 2021 Bella storia un concorso dedicato ai giovani scrittori. Forse proprio come sei tu!

Per partecipare, prendi la penna e scrivi a mano la tua favola originale, lunga almeno due pagine. Portala direttamente all'infopoint de Le Befane o inviala come immagine via WhatsApp al numero 351.6425242: avrai subito in omaggio una valigetta di colori che potrai ritirare all'infopoint. Una Giuria di Qualità entro il giorno 1 novembre 2021 avrà poi il compito di selezionare 10 favole che verranno recitate e raccontate da Alexa all'interno della skill de Le Befane, mentre i loro autori riceveranno come premio una Gift Card Le Befane da 40 Euro. Ma non solo. Le prime 3 favole selezionate come vincitrici dalla Giuria saranno inoltre illustrate da un disegnatore professionista. E allora: sei pronto per diventare scrittore?