Bellaria resta sopra ai 19.500 residenti, cresce il numero dei nuovi nati rispetto al 2022

La popolazione residente di Bellaria Igea Marina si mantiene sopra quota 19.500: sono per l’esattezza 19.526 gli abitanti della Città di Panzini al 31 dicembre 2023, a fronte dei 19.631 dell’anno precedente, con maggioranza che si conferma femminile alla luce delle 9.967 residenti, mentre i maschi sono 9.559. Sul totale, gli stranieri sono 2.268, una cinquantina in meno rispetto al 2022.

Nel tradizionale report prodotto dai servizi anagrafici comunali, da registrare il leggero aumento dei nuclei famigliari totali, che in dodici mesi sono passati da 8.416 a 8.424, mentre sul fronte delle nascite la maggioranza è stata maschile: 63 i nuovi nati maschi di cui 17 stranieri, e 46 le femmine di cui 8 straniere. Tra i nuovi nati, 9 sono stati registrati con doppio cognome, mentre il nome di battesimo più gettonato è stato “Alessandro”. In totale, sono state quindi 109 le nascite a cui hanno corrisposto richieste di iscrizione anagrafica nel 2023, un dato positivamente in crescita rispetto alle 103 del 2022; di contro, i decessi sono stati 199, di cui 101 maschi e 98 femmine.

Ancora una volta con segno più, ed è un dato positivo per lo stato di salute della comunità, il saldo tra le 536 pratiche di immigrazione e le 476 pratiche di emigrazione, con 78 persone che da Bellaria Igea Marina si sono trasferite all’estero nel corso del 2023; 328, invece, le pratiche riguardanti cambi di abitazione all’interno del territorio comunale.

Come detto, la popolazione straniera fa registrare una nuova flessione ed è composta oggi da 1.222 femmine e 1.046 maschi: diminuzione che, sebbene da soppesare al netto di coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana, conferma comunque il trend degli ultimi anni. In calo ma ancora maggioritaria la comunità albanese, che conta 448 maschi e 406 femmine; a seguire, molto distaccati, i 308 rumeni e i 201 ucraini – due comunità a forte maggioranza femminile -, poi i 159 cittadini marocchini, i 112 bangladesi, i 66 cinesi, i 55 tunisini e i 50 senegalesi.

Per quanto riguarda i matrimoni, nel 2023 a Bellaria Igea Marina si sono celebrati 13 cerimonie religiose e 38 riti civili: di questi, 28 si sono svolti presso la Sala del Consiglio Comunale, 7 al Blu Suite Hotel, 2 al Beky Bay e uno alla Casa Rossa di Alfredo Panzini. Matrimoni che quindi sono stati in totale 51, dato di mezzo tra i 57 del 2022 e i 47 del 2021. In crescita, infine, le convivenze di fatto, che passano dalle 3 formalizzate nel 2022 alle 9 istituite nell’anno appena concluso.