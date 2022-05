Una comunità in lutto, addio al bancario per dieci anni impegnato nelle fila del consiglio comunale

La comunità di Bellaria Igea Marina è in lutto per la scomparsa di Giorgio Mosconi. Aveva 71 anni ed era ricoverato all’ospedale Infermi di Rimini, dove aveva trascorso molti giorni in terapia intensiva. Volto conosciuto della politica e della società civile, era stato per dieci anni consigliere comunale ed era esponente di riferimento del Partito repubblicano, anche con l’incarico di segretario provinciale. Da tempo lottava con la leucemia ed era rimasto molto indebolito anche a causa del Coronavirus.

A dare l’annuncio della scomparsa sono i figli Michela ed Edoardo, insieme alla moglie Flavia. “Grazie babbo per averci cresciuto con i valori del lavoro, dell’onestà, della solidarietà ricordandoci che ogni generazione ed ogni individuo nel suo piccolo deve svolgere i propri doveri per il progresso dell’umanità. Il babbo è stato bancario ma anche umanista, aveva una grande passione politica. Babbo ci mancherai”.

A livello di impiego lavorativo, Mosconi è stato per lungo tempo direttore di filiale presso l’ex Cassa di Risparmio e ha ricoperto anche il ruolo di presidente del Rotary. In molti lo hanno ricordato in queste ultime ore anche attraverso i social. “Ciao Giorgio, è stata per me una fortuna poterti conoscere e aver avuto la possibilità di confrontarmi con te. Ho conosciuto la tua intelligenza, il tuo spirito ambizioso e la tua forza, una forza che hai dimostrato anche in queste ultime settimane. Mancherai tanto”.

La sepoltura mercoledì 4 maggio (alle 15) nella chiesa di Bellaria centro.