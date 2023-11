Bellaria, al via il porta a porta anche nella zona Bordonchio

Inizia lunedì prossimo, 20 novembre, il sistema di raccolta rifiuti “porta a porta” anche per 2500 utenze della zona Bordonchio di Bellaria- Igea Marina. Prosegue dunque il passaggio al sistema domiciliare integrale, che prevede la raccolta “porta a porta” di tutte le tipologie di rifiuti (organico, indifferenziato, carta, plastica/lattine e vetro) e attivo già per oltre 8000 utenze in tutto il comune, voluto dall’Amministrazione comunale per migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali e il rispetto dell’ambiente e che permetterà di migliorare il decoro urbano.

Dal 28 novembre si procederà alla rimozione graduale dei contenitori stradali. Per il ritiro del kit, costituito da contenitori e materiale informativo, è stato istituito un punto di distribuzione temporaneo presso il Municipio in Piazza del Popolo, 1 - (saletta verde al piano terra, con accesso dal retro della sede comunale) a disposizione delle utenze interessate dalle 9 alle 13 nelle giornate di: sabato 25 novembre, sabato 2 e sabato 16 dicembre. Ricordiamo che la raccolta differenziata è un obbligo previsto dalla legge e dai regolamenti delle Autorità competenti. Il mancato rispetto potrebbe comportare sanzioni amministrative.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti Hera 800.999.500, numero gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00 e il sabato dalle 8.00 alle 18.00, oppure scarica la app “il Rifiutologo”, disponibile anche on-line su www.ilrifiutologo.it.