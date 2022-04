Bellaria arruola influencer seguiti da milioni di ragazzini ed è pronta a sbarcare ufficialmente su Tik Tok

Ora la promozione di un territorio passa anche da Tik Tok. E Bellaria Igea Marina ci prova, con un nuovo progetto. "A partire dal weekend Pasquale - spiegano da Fondazione Verdeblu - inizierà a riempirsi di contenuti, il canale Ufficiale Tik Tok di Bellaria Igea Marina. Il canale social dei teenagers, rientra nella strategia comunicativa concordata nel progetto Dmo, per coprire tutte le fasce d’età nei social media. Portare su questa piattaforma la nostra presenza, opziona i vacanzieri del futuro, oggi sì piccoli ma adulti tra dieci-quindici anni, infatti i maggiori utilizzatori sono le generazioni “Z” e “Alpha”, ragazzi tra i 13 e 20 anni. Alcune Star di Tik Tok, dopo aver fatto formazione al nostro staff, creeranno i contenuti legati ai loro canali, per far decollare Bellaria Igea Marina tra i giovanissimi. Ad oggi poche città utilizzano questa piattaforma, noi siamo probabilmente i precursori di un’interazione tra una Città e degli affermati TIktoker".

Il nome scelto è “Bim2K22”, il team iniziale sarà con Martina Rinaldi, Alessandra Rumieri, Nicolò Barbiani, Riccardo Aldighieri e Thomas Camorani, questi sono i protagonisti dei primi video della città sulla piattaforma più seguita dai ragazzi. Saranno chiamati ad esprimere tutta la loro creatività anche attraverso un’apposita zona selfie predisposta in piazza Metteotti, domenica 17 aprile dalle 16 alle 23: nell’Area realme, brandizzata dal partner mondiale di telefonia realme, dove potranno scattare selfie e vincere gadget o partecipare all’estrazione per la vincita di un telefono della nuova gamma realme. Ambassadors dell’Area realme saranno le Greali Sisters: Greta e Alice, le gemelle TikToker che stanno spopolando sul web con i loro ascolti. "La città - prosegue il Presidente - oltre ad utilizzare già in maniera massiva Facebook e Instagram approda ora su Tik Tok coinvolgendo, grazie al nostro direttore Artistico Andrea Prada, un’Azienda Mondiale di telefonia, ottima cosa per una migliore considerazione di Bellaria Igea Marina".

Inoltre, sempre in Piazza Matteotti, domenica 17 aprile alle ore 16, l’Influencer Patrizia Falcone del canale “Quello che le donne non dicono”, incontrerà i fans con il firmacopie del suo romanzo “Ma tu ce l’hai il fidanzato?” A seguire, dalle 21 si accenderanno i riflettori sul Festival#BeViral: primo talent show dedicato alla musica emergente e virale, presentato daldDirettore artistico Andrea Prada e come special guest e co-conduttrice, Gaia Bianchi. Sul palco si alterneranno al microfono cantanti come Nicol, Rea e Tommaso Cesana provenienti da Amici 21 e giovani autori di tormentoni musicali da migliaia di visualizzazioni su Youtube, come Dandy Turner, Fraespo, 3Win$ & Nasty.

"Un lavoro che proietta Bellaria Igea Marina nel futuro e contestualmente anche nel presente delle nuove generazioni". Chiosa il sindaco Filippo Giorgetti. "Siamo fra le primissime località in Italia a dotarci di un canale Tik Tok. L'obiettivo è quello di saper intercettare e attrarre i giovani nei loro canali e con le loro forme di comunicazione, ampliando così la nostra platea turistica con vocazione family ma anche per i cosiddetti giovanissimi e aumentando anche la brand-reputation della nostra città in quelle fasce. Siamo consapevoli sia un percorso lungo a cui si devono affiancare iniziative e scelte a 360 gradi ma siamo anche fiduciosi che questo percorso, iniziato e anticipato rispetto alle altre località, sia una ottima opportunità per la nostra città: dei turisti ma anche di residenti".