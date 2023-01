Bellaria brinda al successo degli eventi natalizi, il sindaco: "Rafforzato il posizionamento come meta di vacanze"

Con la premiazione del Concorso “Dream Art, l’arte sotto la neve”, di domenica 8 gennaio, si è conclusa la kermesse natalizia di Bellaria Igea Marina. L’esposizione artistica a cura delle Associazioni Arte Invisibille e Bell’Arte aperta al pubblico presso il Palazzo del Turismo, durante il periodo festivo, è terminata con la premiazione delle opere più emozionanti. Il primo premio conferito dallo sponsor Color Decor è stato assegnato al pittore Luciano Miki per l’opera “GOOO” olio su tela; primo classificato per la sezione dedicata agli studenti delle scuole medie di Bellaria Igea Marina è stato Cristian Nicolini della classe 1E dell’I.C Bellaria, premiato da Fondazione Verdeblu; la giovane artista, Nicla Polverelli ha ricevuto il premio “speciale” New Generation dall’Associazione Bell’Arte.

Il natale di Bellaria Igea Marina, targato “Dream Christmas, la neve al mare” ha registrato un grande successo a livello di gradimento sia degli allestimenti che degli eventi che la città ha offerto attraverso l’opera di Fondazione Verdeblu e la direzione artistica di Andrea Prada.

"Con la chiusura della mostra d’arte - spiega il Presidente di Verdeblu Paolo Borghesi - si conclude un lavoro partito a giugno 2022. Ringrazio lo Staff di Fondazione, Andrea Prada e l’Amministrazione, per aver fatto squadra permettendo di raggiungere ottimi risultati: trentamila persone hanno usufruito degli spettacoli e delle attrazioni. Ringrazio anche quanti ci fermano per complimentarsi, sia per gli allestimenti che per aver reso la consapevolezza di una Bellaria Igea Marina da vivere". "Il Villaggio di Natale, con le sue scenografie ispirate ad una ambientazione di ghiaccio, luce e neve, sono state particolarmente apprezzate - commenta Prada.- Quest’anno in particolar modo, Bellaria Igea Marina è diventata virale sui social attraverso gli scatti dei visitatori presso le selfie stations diffuse lungo il viale pedonale: dalla Snow globe alla slitta luminosa, la stella gigante, l’albero di natale, i tunnel innevati".

I numeri confermano gli ottimi risultati: circa diecimila ingressi presso la Snow Globe di Piazza Matteotti; più di cinquemila presenze alla Realtà Virtuale e altrettanti alla Pista Bumpers; duemila corse presso la slitta di Natale dei bambini, registrate dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, oltre all’ininterrotta presenza di visitatori presso il monumentale Presepe di Sabbia sul lungomare di Igea Marina. Gli appuntamenti dedicati ai giovanissimi della generazione Z, con le web stars di Youtube e televisive, hanno riscosso importanti partecipazioni a partire dal Meet&Greet dell’11 dicembre con i diEFFE BROS che hanno superato più di mille presenze provenienti da tutta Italia; a seguire i ballerini di “Amici”, Christian e Nunzio hanno raccolto sui trecento fans; in quattrocento per gli Space Family ed infine più di milleduecento per l’ultimo incontro di venerdì 6 gennaio con LaSabri & Pika. Grande soddisfazione anche per il Capodanno diffuso che con i suoi sette punti spettacolo musicali e di animazione ha ghermito il centro cittadino durante l’ultima sera dell’anno; infine anche gli eventi organizzati presso il Teatro Astra, come il Concerto “Ti Canto Mogol” con la San Marino concert band, Monia Angeli, Stefano Nanni ed il direttore d’orchestra Dino Gnassi e lo spettacolo d’opera teatrale del Campus Nazionale dei Licei musicali a cura di Legamidarte Aps, hanno riscosso un grande successo in termini di partecipazione riempendo le sale del teatro cittadino. Un’offerta di intrattenimento quella del “Dream Christmas” che coniugando eventi di carattere culturale, d’animazione, musica ed arte è stata capace di consolidare l’aspetto promo-turistico della città, richiamando famiglie da tutta Italia per vivere il natale di Bellaria Igea Marina attraverso la sua attrattiva programmazione.

"Gli eventi di Natale e Capodanno hanno rafforzato il posizionamento di Bellaria Igea Marina come meta di visite e vacanze nell’ambito provinciale della bassa Romagna relativo a questo periodo di festa - conclude il Sindaco Filippo Giorgetti. -Questo è frutto di un investimento sul quale abbiamo spinto molto già dal 2019 per rendere la nostra città sempre più attrattiva durante il periodo natalizio sia per i cittadini ma anche per gli ospiti dei territori limitrofi, valorizzando e sostenendo il commercio locale. La soddisfazione da parte dei visitatori e dei concittadini rappresenta un buon punto di partenza per la programmazione degli eventi futuri".