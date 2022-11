Bellaria a "caccia" di turisti francesi, un successo la partecipazione alla fiera di Colmar

Conclusa con grande successo la 37esima Fiera Sitv di Colmar per Bellaria Igea Marina che, attraverso l’organizzazione di Fondazione Verdeblu in collaborazione con Destinazione Romagna, ha portato oltreconfine una nutrita task-force di 50 persone tra operatori turistici, staff, promoter, hostess, chef, artisti e tecnici, facendo conoscere la Romagna e la città di Bellaria Igea Marina attraverso azioni di promo-commercializzazione. Molto soddisfatti gli albergatori espositori che hanno raccolto numerose richieste di soggiorni data la copiosa affluenza di visitatori: le aspettative sono state confermate, in tre giornate infatti si sono registrate 20.000 presenze (+37% rispetto al 2021). Il ritorno formidabile di un gran numero di visitatori di qualità, ben decisi a proiettarsi verso tutte le attività ricreative ed il desiderio verso evasioni più lontane, fa ben sperare in un’ottima ripresa del settore turistico per l’avvenire.

Bellaria Igea Marina inoltre ha ricevuto altresì un plauso da parte dell’organizzazione del Sitv per l’originale e coinvolgente spazio espositivo. Il Padiglione 2 nelle tre giornate di fiera dall’11 al 13 novembre ha calamitato numerosissime presenze all’interno dell’ampio spazio di 500 metri quadrati dedicato alla Romagna e alla città di Bellaria Igea Marina con il Ristorante italiano di ben 200 metri quadrati; il bar e punto pizza-gelato oltre agli stands degli alberghi espositori. In particolar modo il Ristorante è stato particolarmente apprezzato grazie alla cucina tradizionale romagnola dello chef Giacomo Soleti che ha portato in tavola gustosi piatti italiani di carne e pesce, per tutti i gusti: fritti misti e ravioli di pesce, lasagne al ragù, pastasciutta, piadina con affettati e formaggi, cotolette e dessert. In tre giorni sono stati serviti in totale 1500 pasti: si sono calcolate 450 pizze, 350 consumazioni al bar e 380 coperti al ristorante. Tra un pasto, una pizza al taglio, piadine e gelati prêt-à-porter, i visitatori hanno potuto assaporare lo spirito romagnolo festoso ed ospitale anche grazie alle esibizioni degli artisti con le danze romagnole dei ballerini di “Rimini Dance Company” ed i canti del gruppo folkloristico “Scariolanti”.

Durante le tre giornate di fiera Bellaria Igea Marina ha voluto condividere l’evento anche attraverso i social con dirette Facebook condotte da Barbara Semeraro: interviste e tour tra gli stands, facendo così conoscere la Sitv anche agli ospiti da casa. Al microfono è passato anche il direttore della Fiera di Colmar Christophe Crupi, che ha espresso tutta la sua soddisfazione ed ammirazione nei confronti della presenza di Bellaria Igea Marina e della Romagna al Sitv, ricordando come gli alsaziani abbiano una predilezione per le vacanze nella nostra Ragione; pensiero condiviso anche dal sindaco Éric Straumann che nella giornata di sabato, 12 novembre, ha incontrato il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti stringendo tra le due città una forte partnership.

"L’edizione 2022 della Fiera di Colmar, sarà ricordata come una delle più importanti - chiosa il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi -, sia per i risultati ottenuti dagli operatori sia dai numeri dell’enogastronomia. A questi va aggiunto il momento istituzionale in Municipio, creatosi grazie alla complicità con il direttore della Fiera: un rapporto intessuto negli anni con tanta diplomazia e rispetto quanto la nostra città ha saputo dimostrare, negli anni, partecipando alla manifestazione. I risultati sono ovviamente il frutto di una collaborazione con le associazioni di categoria, l’amministrazione, Destinazione Romagna ed uno staff semplicemente meraviglioso".