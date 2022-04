Bellaria diventa la capitale Europea del tango, in agenda un ricco programma di appuntamenti

A partite dal 30 giugno Bellaria Igea Marina ospiterà il dodicesimo European Tango Cup che terminerà il 3 luglio e sarà la terza edizione ospitata al Palacongressi. L’atmosfera tanguera di questa edizione si diffonderà per tutta la città, con esibizioni come quella dello scorso 25 Aprile in Piazzale Don Minzoni aella presentazione dell’evento con i balli applauditissimI dei Campioni Europei del 2021 di Tango Escenario: Ravena Abdyli e Matteo Antonietti. Ad animare la città vi saranno anche amanti del tango meno titolati, con spazi a loro dedicati al ballo ed al coinvolgimento di tutti, per fa sì che la città possa vivere appieno l’evento, così come ha sottolineato il sindaco durante la presentazione.

Il programma di questa edizione sarà più ricco rispetto alle passate edizioni in quanto raggruppa 3 eventi, così come spiega la presidente di Metro Tango, Barbara Cicero: "Dal 30 giugno al 3 luglio Bellaria Igea Marina apre le porte nuovamente al Tango Argentino. Un intenso weekend dedicato alla danza più sensuale ed emozionante, con ben 3 eventi tutti concentrati in queste giornate. Si partirà il 30 giugno con la Finale Nazionale dei Circuito dei Metropolitani Tango Italia, con 6 categorie in gara, per poi proseguire il 1 luglio con la 9 edizione della Italian Tango Cup, il Preliminare Ufficiale dei Mondiali di Buenos Aires per l’Italia e si concluderà il 2 e 3 Luglio con la 12° edizione della European Tango Cup, Preliminare Ufficiale Europea dei Mondiali di Buenos Aires, i cui vincitori andranno direttamente alle Finali Argentine di settembre. Grandi Artisti in giuria e meravigliose coppie da tutta Europa ci regaleranno performance ed emozioni indimenticabili per tutto il weekend".

L’evento sarà curato da Fondazione Verdeblu, in collaborazione con l’amministrazione comunale e Bim Servizi, a supporto della Metro Tango Ssd curatrice della manifestazione.