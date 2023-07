Bellaria capitale del tango argentino, oltre 200 ballerini in gara nell'European Tango Cup

Bellaria Igea Marina è stata la città prescelta, per il quarto anno, a ospitare l’evento internazionale più importante e atteso per il tango argentino: il 13° European Tango Cup & Festival, Preliminare Ufficiale dei Campionati Mondiali di Buenos Aires 2023.

L’European Tango Cup & Festival, per la sua unicità, è senza dubbio l’appuntamento più prestigioso per l’Italia e per l’Europa dedicato al Tango Argentino: un evento esclusivo, di grande richiamo internazionale e di forte valenza per l’Italia e la città ospite. Grazie alla partnership tra Metro Tango e Tango.TV, con la trasmissione in Live-Streaming delle Finali della European Tango Cup 2023, si sono registrate migliaia di visualizzazioni in diretta, in tutto il mondo.

Dal 29 giugno al 2 luglio, presso il Palacongressi di Bellaria Igea Marina, più di 200 ballerini hanno partecipato alla gara rendendo la pista da ballo un palcoscenico internazionale, con la presenza di tangheri provenienti da 30 Paesi diversi: Italia, Francia, Grecia, Cipro, Spagna, Portogallo, Paesi Baschi, Belgio, Turchia, Israele, Russia, Bielorussia, Ucraina, Kazakistan, Armenia, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia, Serbia, Svizzera, Finlandia, Svezia, Germania, Austria, Paesi Bassi, Gran Bretagna, oltre a Colombia, Cuba, Brasile e Argentina.

L’evento è stato organizzato da Metro Tango Ssd, in collaborazione con Fondazione Verdeblu e patrocinato dalla Regione Emilia Romagna ed il Comune di Bellaria Igea Marina. Anche quest’anno Barbara Cicero ha rinnovato l’incarico personale esclusivo con il Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, per l’organizzazione sul territorio italiano di questa manifestazione internazionale che anticipa i Mondiali di Buenos Aires, giunta alla 13° edizione.

In un unico fine settimana si sono svolti grandi appuntamenti come: la 13° European Tango Cup, Preliminare Ufficiale per l’Europa del Tango Buenos Aires Mundial 2023, il Metropolitano Europeo con le categorie di Vals, Milonga e Milongueros e il Festival, con le tipiche Noches de Milonga e i workshop didattici, aperti a ogni livello di partecipante.

Oltre alle performance dei competitori in gara, inoltre, si sono esibiti anche Artisti invitati nonché componenti della giuria: i Campioni del Mondo 2015 di Tango Escenario, gli argentini Camila Alegre ed Ezequiel Lopez; la campionessa del Mondo 2019 di Tango de Pista, l’argentina Agustina Piaggio, accompagnata dal grande Maestro Carlitos Espinoza (Cile); la grande Maestra e Coreografa argentina Mariana Montes; i Maestri e Coreografi Argentini, tra i più acclamati al mondo, Vanesa Villalba & Facundo Piñero, direttori artistici della famosa compagnia internazionale “El Cxuce Tango”; i Campioni Italiani ed Europei 2022 Chiara Luisi e Stefano Arioli, oltre ad altri Artisti consacrati a livello internazionale come il Campione del Mondo di Tango de Pista 2019, il russo Maksim Gerasimov.

"Ci trova molto contenti, questa quarta edizione del prestigioso e attesissimo evento di tango internazionale, che si svolge nuovamente a Bellaria Igea Marina ed è proseguita anche durante gli anni più difficili - chiosa il sindaco Filippo Giorgetti -. Il 13° European Tango Cup & Festival, Preliminare Ufficiale dei Campionati Mondiali di Buenos Aires 2023 rappresenta un evento di altissimo profilo che fa crescere Bellaria Igea Marina non solo in termini di numeri ma anche in qualità e visibilità nel panorama nazionale ed internazionale".