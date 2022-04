Bellaria vuole essere un comune fiorito, al via il concorso per il giardino più bello di hotel e ristoranti

L’amministrazione comunale ha aderito, con apposita delibera di giunta, all’iniziativa promossa dall’associazione Asproflor Comuni Fioriti, volta all’iscrizione al marchio nazionale di qualità ambientale denominato proprio “Comuni fioriti”. Si intende così dare continuità al percorso inaugurato dal Comune di Bellaria Igea Marina volto a una sempre maggiore sinergia tra privati, associazioni di categoria e operatori economici anche sul tema del decoro e degli arredi floreali. Asproflor, dal canto suo, già ha fatto il suo esordio a Bellaria Igea Marina e si è fatta apprezzare il mese scorso con incontri pubblici ed attività di promozione rispetto alla cura del territorio e alla cultura dell’accoglienza basata su decoro e bellezza dei luoghi.

Ora, alla luce di questa adesione, la Città di Bellaria Igea Marina sarà sottoposta alla valutazione dell’Associazione al fine dell’ottenimento del marchio di qualità. Una qualità che, in tema ambientale, l’amministrazione persegue valorizzando il proprio grande patrimonio naturalistico e dando continuità a una serie di iniziative. Ultima in ordine di tempo, quella definita in collaborazione con Fondazione Verdeblu: un concorso dedicato ai giardini degli stabilimenti balneari, delle strutture ricettive e del mondo della ristorazione, che sarà aperto a breve in vista dell’estate e premierà il miglior allestimento floreale. Se da un lato il vincitore accederà a un circuito su scala sia nazionale che europea, dall’altro è tutta la realtà cittadina che, con questa iniziativa, guarda a quella fetta di turismo, in grande crescita, particolarmente attenta all'ambiente, al benessere e alla bellezza dei luoghi.