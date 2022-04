Tre sono già attive, ma è solo l'inizio: il Comune sviluppa la rete delle colonnine per auto elettriche

L’amministrazione comunale dà continuità al proprio impegno in chiave ambientale, in particolare sul fronte della mobilità elettrica e sostenibile. Lo fa annunciando, in un momento in cui il tema dei consumi e delle energie alternative è assurto come non mai quale tema di cronaca quotidiana, l'entrata in funzione di tre nuove colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Le infrastrutture sono collocate in piazza del Popolo (di fronte alla residenza comunale), in via Pertini ed prossimità del Palazzetto dello Sport di viale Ennio. L’installazione di queste colonnine nasce dal protocollo di intesa, definito lo scorso anno, che lega il Comune di Bellaria Igea Marina a Be Charge, società che opera su tutto il territorio nazionale in qualità di E-Mobility Provider (Emp) e Charging Point Operator (Cpo).

“Sulla base degli accordi con Be Charge - spiega il vicesindaco Bruno Galli -, la società si è occupata dell’installazione delle infrastrutture, della necessaria segnaletica e curerà anche manutenzione e servizio delle tre colonnine: tutte dotate di tecnologie informatiche per la gestione da remoto e in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica. Importante precisare come il Comune abbia messo a disposizione i siti per la posa delle infrastrutture senza alcun ulteriore onere a carico dell’Ente, comprese quelle che saranno riparazioni e manutenzioni straordinarie".

L’attivazione delle colonnine firmate Be Charge non è l’unica implementazione varata dall'amministrazione in tema di mobilità elettrica. Presto ci saranno novità anche in relazione alle infrastrutture che, grazie ad analogo accordo, sono affidate a Bellaria Igea marina a Enel X, società del Gruppo Enel che installa e gestisce infrastrutture accessibili al pubblico per la ricarica di veicoli elettrici. Anche in questo caso si tratta di tre colonnine, presso le quali il gestore sta ultimando l'aggiornamento hardware propedeutico all’attivazione: già completato in piazza del Popolo – dove la colonnina è pronta e utilizzabile - , presto sarà ultimato in via dei Saraceni, nella zona del mercato ittico, ed in via Pertini, con attivazione delle due rispettive infrastrutture.

Completa il quadro in tema di mobilità elettrica, la definizione di un nuovo progetto che porterà presto a Bellaria Igea Marina due ulteriori colonnine, in questo caso idonee alla modalità di ricarica veloce: una sarà collocata nel parcheggio dei Mille, proprio di fronte al Beky Bay, e l’altra sarà attivata in piazza del Popolo.

“Consideriamo lo sviluppo della mobilità elettrica un tema chiave. Tema che chiama in causa, sì, aspetti economici più che mai attuali - sottolinea il vicesindaco -, ma senza perdere di vista la sua valenza sul fronte ambientale, nel miglioramento della vivibilità dei nostri territori e della qualità dell’aria. Le colonnine di nuova attivazione rappresentano inoltre un servizio prezioso per una città a vocazione turistica che voglia essere sempre più moderna e accogliente, a misura di quegli ospiti, sempre più numerosi, che raggiungono Bellaria Igea Marina con mezzi ibridi o elettrici".