Bellaria, concluse le premiazioni del concorso "Dream Flowers": i vincitori

Si conclude con la premiazione della categoria “Attività commerciali-artigianali, ristoranti”, il fortunato Concorso Dream Flowers che nell’ultimo mese ha visto svolgersi nella città di Bellaria Igea Marina numerose feste di premiazione rivolte alle categorie in gara. Seguendo un’idea virtuosa di “Asproflor Comuni fioriti” che a livello nazionale certifica la cura e l’attenzione per il verde e le fioriture dei territori comunali, l’Amministrazione di Bellaria Igea Marina, in collaborazione con Fondazione Verdeblu, ha indetto un apposito Concorso coinvolgendo albergatori, bagnini, chioschisti e pubblici esercizi nella creazione di spazi verdi e giardini presso le loro attività. Nella giornata di mercoledì 3 agosto si è svolta la premiazione della categoria “attività commerciali- artigianali, ristoranti” presso la location del primo classificato: il bar e bistrot gourmet Hawaiki Paradise. A seguire in classifica, si è aggiudicato il 2° posto la Pizzeria del Bosco ed al 3° posto il ristornante Bell’Aria. I vincitori sono stati premiati con buoni spesa rispettivamente di €200, € 100, € 50 messi in palio dagli Sponsor Vivaisti e Fioricoltori Casali, Bilancioni, Verdedamare da utilizzare presso le loro attività; Attestati dell’Amministrazione Comunale; ceramiche romagnole per il secondo e terzo classificato e come trofeo al vincitore, una rosa d’acciaio dell’artista Jahrani Mourad (in arte il Moro, in esposizione fino al 16 agosto con la mostra “Biennale del Mare ’22” al Palazzo del Turismo.)



Alla serata di premiazione, come di consuetudine, hanno presenziato i membri della Giuria; gli Sponsor; il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi; il Sindaco Filippo Giorgetti e l’Assessore all’ambiente Adele Ceccarelli promotrice dell’iniziativa secondo l’indirizzo di “Asproflor Comuni Fioriti” che a novembre indirà il concorso nazionale per i giardini più belli d’Italia, al quale concorreranno anche i primi classificati per ogni categoria del concorso comunale Dream Flowers: l’Hawaiki Paradise in rappresentanza delle attività commerciali bellariesi; la Locanda delle Dune per la categoria albergatori ed il chiosco Insolito Caffè per la categoria stabilimenti balneari/chioschi sull’arenile.



"Con il supporto di Fondazione Verdeblu, degli Sponsor e della partecipazione delle strutture, si è apprezzata una città unita in una comunità d'intenti che ha visto tutti protagonisti: dalla zona Cagnona alla zona Colonie, passando per il porto. - Ha concluso il Sindaco Filippo Giorgetti con il suo intervento durante l’ultima premiazione. "Questo Concorso ha permesso di evidenziare le grandi qualità degli spazi fioriti e giardini: luoghi piacevoli da vivere in compagnia, nel solco della migliore tradizione romagnola"



"Un ringraziamento a tutti i partecipanti al Concorso Dream Flowers ma anche a tutti coloro che, pur non partecipando, si impegnano ogni giorno a rendere più belle e accoglienti le loro attività ricettive ed aziende attraverso la cura di allestimenti floreali", ha detto il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi "Questo fa sì che ci sia un’offerta turistica migliore e sempre più gradevole ed ospitale che accresce ulteriormente il valore della città di Bellaria Igea Marina"