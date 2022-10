Bellaria confermata nel comitato esecutivo del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana

Il Comune di Bellaria Igea Marina è stato confermato quale membro del Comitato Esecutivo del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (FISU). Espressione nazionale dell?EFUS - Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, l?organo, sarà ancora presieduto dal Sindaco di Prato Matteo Biffoni; all?interno del Comitato Esecutivo, la città di Panzini andrà ad affiancare enti come i comuni di Milano, Bologna, Firenze, Torino e Brescia, nonché le regioni Toscana, Umbria ed Emilia Romagna. L?ufficializzazione è avvenuta nel pomeriggio di ieri a Firenze, nel contesto dell?Assemblea Generale del Forum che ha visto il rinnovo delle cariche sociali. Inalterata l?importanza di questa conferma, che consolida per il Comune di Bellaria Igea Marina una posizione strategica rispetto a un tema chiave, qual è la sicurezza urbana a livello locale e nazionale; strategica perché permette di condividere e acquisire esperienze ai tavoli di lavoro, confrontarsi con realtà urbane, anche più grandi, circa le buone pratiche da mettere in atto, lavorare sulla prevenzione e prendere parte in maniera concreta ai processi decisionali. L?impegno della città all?interno del Forum ha offerto in questi anni all?ente una finestra su bandi e risorse sovra comunali, utili per migliorare la vivibilità del territorio.