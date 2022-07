A un anno dalla scomparsa Bellaria dedica il lungomare a Raffaella Carrà. Ospite Enzo Paolo Turchi

"Martedì 5 luglio vivremo una giornata importante, perché nascerà ufficialmente un'opera tra le più impattanti, strategiche e importanti che Bellaria Igea Marina abbia visto realizzare negli ultimi decenni. Un nuovo lungomare già completato e fruibile da qualche tempo e che già ha fatto registrare l'apprezzamento dei turisti e dei nostri cittadini", spiega il sindaco di Bellaria Igea Marina, città d’infanzia della mitica Raffaella Carrà che ad un anno dalla sua scomparsa dedica il lungomare cittadino all’intramontabile regina della televisione italiana.

L’appuntamento è previsto per martedì (5 luglio) alle 18 in piazzale Kennedy, alla presenza delle autorità e di Enzo Paolo Turchi, che in tante occasioni ha accompagnato Raffaella nei suoi spettacoli, compreso il famoso ballo “Tuca Tuca”. Non poteva mancare l’ambasciatore della musica romagnola, Mirko Casadei che racconterà i suoi incontri con Raffaella nell’arco della sua carriera. Il sottofondo musicale dell’inaugurazione sarà a cura dei giovani allievi della scuola comunale di musica del Centro Vittorio Belli di Bellaria Igea Marina, con un tributo alla regina della televisione italiana ed un omaggio ai suoi balletti che hanno segnato la storia della musica degli ultimi decenni. Sarà inoltre rivolto alla Carrà un particolare momento poetico durante il quale, due poetesse del territorio, Caterina Tisselli e Lara Stacchini, leggeranno le proprie poesie in ricordo di Raffaella.

Conclude il sindaco Giorgetti: "Eravamo pronti al taglio del nastro del nuovo lungomare già da qualche giorno, ma abbiamo fortemente voluto allineare questo momento così significativo per la nostra realtà, non solo turistica, all'anniversario della scomparsa di Raffaella: che la comunità di Bellaria Igea Marina tutta ricorderà sempre con grande affetto. Quell'affetto e quella stima professionale di cui è testimonianza anche la grande attenzione mediatica che l'evento di martedì già sta richiamando a livello nazionale".

In anteprima sabato 2 luglio per il weekend della notte rosa, la “Dream Boat”, la motonave che durante l’estate costeggia le spiagge di Bellaria Igea Marina con aperitivo itinerante e dj set a bordo, rende un omaggio musicale alla mitica Raffaella Carrà facendo ballare tutta la spiaggia con le sue canzoni più famose e con l’animazione dei dj di Radio Bruno, portando così lungo la costa tutta la vivacità e l’allegria della mitica Carrà.