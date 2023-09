Bellaria dice addio al re dei catamarani, le sue intuizioni lo hanno portato tra i grandi della vela

La comunità di Bellaria-Igea Marina è in lutto per la scomparsa di Lallo Petrucci, storico fondatore del cantiere nautico BiMare. E’ scomparso all’età di 82 anni dopo aver combattuto per lungo tempo una brutta malattia. Per tutti è riconosciuto come uno dei grandi della vela. Già insignito del Premio Panzini nel 2014, di recente il Comitato XI Zona della Federazione Italiana Vela, nel contesto della Festa della Vela organizzata a Rimini, lo aveva premiato "per l'importante contributo dato alla disciplina e alla diffusione dei catamarani in Italia e nel mondo". Una lunga storia di successi e di legame inscindibile con il mare, quella di Petrucci. Tra le attività alcune soluzioni presenti nelle linee e nel piano di coperta del Nacra e di altri moderni catamarani, delle vere e proprie intuizioni progettuali, riconducibili all'estro del costruttore romagnolo.

Questo il ricordo dell’ex sindaco di Bellaria Enzo Ceccarelli, che lo aveva premiato con il Premio Panzini: “La sua è stata per Bellaria una famiglia di imprenditori pionieri nella storia del turismo, poi Lallo si era specializzato nei catamarani, seguendo la sua passione per il mare. E il suo saper fare lo ha portato, come gli è stato riconosciuto da tutti, alla ribalta internazionale. Ricordo un aneddoto simpatico: nel 2014 avevamo dovuto tenerlo e convincerlo a restare fino in fondo, perché voleva rincasare prima e non si aspettava di ricevere il Premio Panzini. Era una persona timida, quanto molto schietta, ma nella città era stimato. E’ stato un battagliero e soprattutto lo ricordo per la sua battaglia per lo spostamento della ferrovia che ha sempre considerato come un ostacolo capace di dividere in due la città. Furono tante le sue visite in Comune per affrontare questo e altri temi, segno di amore nei confronti della città”.