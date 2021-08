Bellaria fa il punto della situazione sulla raccolta dei rifiuti

Tavolo con Hera per portare all'attenzione dei tecnici e valutare le criticità verificatesi durante l'estate e migliorare i servizi

Nei giorni scorsi si è tenuto un tavolo di lavoro con Hera, voluto dall'Assessore all'Ambiente Adele Ceccarelli per fare il punto della situazione rifiuti, portare all'attenzione dei tecnici e valutare le criticità verificatesi durante l'estate e migliorare i servizi. Si ricorda inoltre che dal 27 settembre circa 900 utenze di Bellaria Igea Marina utilizzeranno il nuovo sistema di raccolta porta a porta integrale: programmato per questo mercoledì un incontro online in cui saranno fornite tutte le informazioni utili.