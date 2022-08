Nuovi dispositivi di sicurezza al passaggio a livello, operai al lavoro per la posa delle protezioni

In corso l'installazione, al passaggio a livello di via Pascoli, dei nuovi strumenti di protezione al di sotto delle sbarre. Dalla giunta comunale un ringraziamento a Rfi - Rete Ferroviaria Italiana per la rinnovata attenzione verso il territorio di Bellaria Igea Marina e per avere accolto quella che era una richiesta dell'amministrazione: portare anche in via Pascoli i dispositivi di sicurezza, molto apprezzati da cittadini e turisti, già sperimentati con successo al passaggio a livello di via Giorgetti.