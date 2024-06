Bellaria, Filippo Giorgetti vince senza ballottaggio: "Elezione complicata, grazie ai 78 candidati"

A Bellaria Igea Marina è bis per Filippo Giorgetti e il centrodestra unito. Senza dover passare dal ballottaggio. In attesa di conoscere il dato definitivo ufficiale, il primo cittadino ha raggiunto il municipio bellariese per i primi festeggiamenti. Discorso a caldo proprio all’esterno del Comune. Queste le dichiarazioni raccolte in diretta da Icaro Tv. “Abbiamo vinto al primo turno, è una responsabilità enorme, ricominciamo, ma soprattutto grazie a tutti e soprattutto ai 78 ragazzi che ci hanno messo la faccia al mio fianco. Bellaria Igea Marina ci è stata affidata, noi l’amministreremo per tutti, anche per coloro che non ci hanno votato. Dobbiamo ricordarcelo tutti i giorni”.

“E’ stata una elezione complicata – prosegue il sindaco Giorgetti -, vincere al primo turno è un segnale bello da parte della città, è un patto con la città, la viviamo con responsabilità, non amministreremo solo per il 52% che ci ha votato. Si è respirata tensione, ed è un peccato: finito l’esercizio di voto, tutti maggioranza e minoranza devono costruire un rapporto per la città. Siamo fiduciosi di poter costruire un clima di serenità e serietà politica”

“Dedico la vittoria a coloro che ho tolto tanto tempo, alla mia famiglia, alla mia compagna e ai miei figli – dice Giorgetti -. Ma anche alle 78 persone che sono state al mio fianco, grazie a chi ci ha votato e chi ha sofferto queste difficoltà con me. I seggi chiave che monitoravamo sono i primi emersi con risultati positivi, aspettavo solo l’ufficialità. Le proiezioni mi dicevano che l’avremmo chiusa al primo turno”.

Già avviati i contatti con gli sfidanti, che si sono complimentati con Giorgetti: “Ugo Baldassarri mi ha chiamato, come sempre molto elegante, con lui c’è stima reciproca, mi ha chiamato anche Giovanardi e ho incontrato anche Primo Fonti di persona che mi ha salutato”.