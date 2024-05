Il Bellaria Film Festival alle battute finali, assegnazione dei premi Casa Rossa e Gabbiano

Domenica, 12 maggio, quinta e ultima giornata della 42esima edizione del Bellaria Film Festival, dedicato al cinema indipendente. La giornata si apre alle 11 al Palazzo del turismo (via Leonardo da Vinci, 8) anziché alla Torre Saracena come inizialmente previsto, con la masterclass tenuta da Paolo Benvenuti e Giuseppe Gaudino, per la sezione retrospettiva sul festival Controcampo Italiano. In collegamento video Franco Maresco.

La proiezione del film Arthur & Diana di Sara Summa, delle ore 15 presso il cinema Astra (sala Hera), conclude gli appuntamenti del Casa Rossa Internazionale fuori concorso. Contemporaneamente, al cinema Roma per Controcampo Italiano, si terrà la proiezione de Gli occhi stanchi, di Corso Salani, alla presenza di Margherita Salani. Alle ore 15,30, presso il Palazzo del Turismo si terrà la presentazione in anteprima mondiale de Il pazzo di Dio di Kristian Gianfreda, alla presenza del regista.

Presso il cinema Astra (sala Hera) la giornata prosegue con la proiezione di Linda e il pollo di Chiara Malta e Sébastien Laudenbach, alla presenza della regista alle ore 17:00, contemporaneamente, al cinema Roma per Controcampo Italiano, si terrà la proiezione de Lo zio di Brooklyn di Daniele Ciprì e Franco Maresco.

Si conclude alle 17:30 al Palazzo del Turismo il ciclo di proiezioni dei film del Concorso Gabbiano, con la presentazione in anteprima mondiale di Mycelia, della regista emiliana Alessandra Stefani, che sarà presente in sala. Una rivisitazione del mito delle ninfe per raccontare le tensioni femminili nel contemporaneo. Alle ore 20:30, presso il cinema Astra (sala HERA) si terranno le premiazioni ufficiali delle sezioni competitive del festival: Casa Rossa, Casa Rossa Internazionale e Gabbiano.

A seguire, l’evento conclusivo del festival con la proiezione di Booliron di Francesco Figliola in anteprima mondiale alla presenza del regista, del produttore Damiano Monaco e di Tormento. Il documentario rievoca il fermento musicale negli anni Ottanta Novanta a Rimini e in particolare Indelebile 94, la Woodstock dell’hip hop italiano che si tenne a Rimini nel luglio di trent’anni fa. A partire dalle 22:30 in Piazza Don Minzoni si conclude il festival con il Live e DJ set di Tormento + DJ Freeze.

Rimane visitabile gratuitamente la mostra Tra le rovine, la luce con protagonisti gli scatti della storica fotografa di scena Simona Pampallona, che ha accompagnato Alice Rohrwacher sul set del suo ultimo film La chimera, la mostra è allestita presso il Palazzo del Turismo (Via Leonardo Da Vinci, 8).