Bellaria Film Festival, il premio come miglior attrice dell'anno va a Linda Caridi

Sabato, 13 maggio, si svolgerà la quarta giornata della 41esima edizione del Bellaria Film Festival, dedicato al cinema indipendente, che si terrà a Bellaria Igea Marina sino a domenica 14 maggio. Il primo appuntamento è previsto alle 10 presso la Torre Saracena (Via Torre, 75) con la tavola rotonda a tema “Derive e naufraghi: nuove direzioni del cinema”: un incontro per scoprire tendenze e futuro del cinema d’artista che vedrà la partecipazione di alcuni dei protagonisti dell’universo italiano della video-arte: il duo Masbedo (Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni), Riccardo Giacconi, il duo Warshadfilm (Tiziano Doria e Samira Guadagnuolo) e Zapruder.

Alle ore 11.00 presso il Cinema Smeraldo verrà proiettato - per la prima volta dopo essere stato premiato ai David di Donatello come Miglior Documentario - Il Cerchio di Sophie Chiarello, introdotto al pubblico in sala dalla regista. Alle ore 11.30 presso la Torre Saracena si terrà un incontro con il regista Fabrizio Ferraro, premiato oggi 12 maggio con il Premio Speciale Gabbiano, che racconterà al pubblico del Bellaria Film Festival il suo lavoro di ricerca che lo porta da ormai più di vent’anni a sviluppare in forma di film una riflessione sulla Storia e sul pensiero del Novecento. Selezionato all’interno della sezione competitiva Casa Rossa, il film La timidezza delle chiome sarà proiettato alle ore 15.00 presso il Cinema Astra (Via Guidi Paolo 77) introdotto dalla regista Valentina Bertani.

Alle ore 15.30 continua la rassegna interna al festival dedicata al regista Fabrizio Ferrario con la proiezione presso il Cinema Smeraldo del suo film Gli indesiderati d’Europa, presentato alla presenza del regista e della sceneggiatrice Alessia Rotondo. Alle 17.30 presso il Cinema Astra ci sarà occasione di vedere in anteprima nazionale il film Tommy Guns del regista portoghese Carlos Conceição, una rivisitazione di Apocalypse Now che riflette sul ribaltamento della concezione del nemico nella geopolitica postcoloniale. Il film sarà introdotto al pubblico in sala dallo stesso regista.

Parte alle 18.00 presso il Cinema Smeraldo la proiezione di tre opere della sezione Gabbiano: si parte con l’anteprima nazionale di Animal di Riccardo Giacconi, presentato in sala dal regista; segue la proiezione in anteprima assoluta di In tutte le ore e nessuna di Davide Minotti e Valeria Micapillo, alla presenza della regista e del regista; conclude Fuoritempo, presentato in anteprima assoluta dalla regista Matilde Ramini. Le proiezioni della sezione Gabbiano continueranno poi alle 21.30 presso il cinema Smeraldo con due film: il primo è Real Guadagna di Laura D’Angeli e Giusi Restifo, presentato in anteprima assoluta al pubblico del festival alla presenza delle due registe; il secondo, sempre in anteprima assoluta, è Lala, la cui proiezione sarà introdotta dalla regista Ludovica Fales.

All’interno della sezione “Drink a Book” si svolgerà alle 19.00 presso il Salottino BFF (Piazzetta Fellini) l’incontro a tema “Reinventare il femminile – Ritratti di attrici a confronto” con la scrittrice Lisa Ginzburg, che presenterà il suo libro “Jeanne Moreau” (Giulio Perrone Editore, 2021). All’incontro parteciperà anche Giulia Simi, ricercatrice di cinema, fotografia e televisione all'Università degli Studi di Sassari.

Alle 20.30 presso il Cinema Astra si terrà la consegna del Premio come miglior attrice dell’anno di questa edizione del Bellaria Film Festival a Linda Caridi per la sua interpretazione del ruolo di Viviana nel film L’ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano. Il premio è realizzato come lo scorso anno dall’associazione Le Casine - EnAIP Cesena - EnAIP Rubicone. La serata al Cinema Astra prosegue con la proiezione del film in concorso nella sezione Casa Rossa Disco Boy. Il film, che quest’anno ha ricevuto l’Orso d’Argento alla Berlinale per il Miglior Contributo Artistico (in particolare alla fotografia di Helene Louvart), sarà presentato al pubblico in sala dal regista Giacomo Abbruzzese e dal produttore Marco Alessi. Chiude la serata al Cinema Astra alle 22.30 la proiezione speciale del film L’ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano, che sarà introdotto da Linda Caridi.