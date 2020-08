Ruba la collana d'oro a un turista e dopo giorni sfoggia la refurtiva al collo: scoperto dalla polizia

Gli agenti del posto estivo di Polizia di Bellaria, nei servizi mirati di prevenzione ai reati commessi da gruppi di giovani, percorrendo via Giusti all’altezza di via Plinio, hanno fermato e controllaro un 20enne di origine marocchina, residente a Milano, mentre stava girando in bicicletta. Nei giorni precedenti era già stato identificato insieme ad altri amici, dagli stessi operatori, durante un intervento su una presunta rissa in spiaggia a seguito del quale era stata riscontrata la sua irregolarità sul territorio nazionale.

Il giovane, mentre era in compagnia dei suoi coetanei aveva rubato una collanina in oro giallo ai danni di un turista modenese, fatto per cui è stato denunciato. In quella circostanza però non era stata trovata la collana. Alla luce di ciò, durante il controllo di ieri, i poliziotti, memori dei fatti pregressi, notavano che il giovane indossava al collo 4 catenine d’oro senza riuscirne a spiegare la provenienza. Pertanto presumendo potesse trattarsi di oggetti provento di furto, i poliziotti hanno effettuato ulteriori accertamenti. E’ emerso che una delle quattro collanine era quella strappata dal collo del turista modenese. Il turista in questione ha anche fornito una foto, precedente al furto, che lo ritraeva con quella collanina. Dall’immagine lo si riconosceva appunto per foggia e dimensioni.

Il 20enne, nonostante la giovane età, è già bene noto alle forze dell'ordine per numerosi reati.