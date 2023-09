Bellaria gioca una partita da 15 milioni di euro. Giorgetti: "Dalle scuole al porto, così cambia la città"

Il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti fa il punto a 360 gradi su bandi e opere pubbliche in vista dei prossimi mesi. “Sono state davvero settimane intense, in cui il nostro ente, grazie al grande lavoro degli uffici in sinergia con la giunta, ha massimizzato il proprio impegno per alcune partite chiave in tema di lavori pubblici, che riguardano lo sviluppo coordinato e strategico di Bellaria Igea Marina". Così il primo cittadino introduce le diverse opere, portate a bando o il cui iter è stato concluso, tra la fine di luglio e il mese di agosto. “Un'attività politico amministrativa importante - sottolinea -, che ha mosso un valore economico di oltre 15 milioni di euro, intensificata proprio in un momento che vede molte realtà ‘rallentare’ per le ferie estive”.

Entrando nello specifico, si parte da un settore fondamentale qual è l’edilizia scolastica. Un fronte che vede tuttora in fase di pubblicazione, in collaborazione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Rimini, la procedura per l’affidamento dei lavori che interessano la scuola Ferrarin. Un’opera chiave, che prevede il miglioramento sismico della più grande scuola primaria del territorio, con aumento degli spazi per la didattica, nuove aule, laboratori e una nuova palestra: il tutto secondo criteri ambientali di qualità e sostenibilità. Un intervento dal valore complessivo di quasi 3 milioni di euro nel contesto del Pnrr, a cui si aggiunge l’altra grande opera in tema di scuola: la nuova primaria che sarà costruita in luogo dell’ex centro tennis di Bellaria, ormai dimesso da anni; un progetto che è stato in grado di aggiudicarsi (uno dei 23 selezionati a livello regionale nel contesto del concorso ‘Futura – La scuola per l’Italia di domani’) un finanziamento da 4,3 milioni di euro. Il nuovo plesso sarà ultimato nel 2026 e prenderà il posto delle attuali Pascoli e Carducci: con la volontà di rispettare questa tempistica, nelle ultime settimane l’Amministrazione Comunale ha aggiudicato, per la propria parte di competenze complementari agli espletamenti del Miur, la parte progettuale per 700.000 euro.

Altra partita importante è quella che riguarda il porto. Area rispetto alla quale è stato pubblicato il bando – che scadrà i primi di ottobre - che porterà, dentro a un accordo quadro del valore di quasi 5 milioni di euro, a lavori per oltre 2 milioni di euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza del porto: attraverso il prolungamento del molo di levante, ossia quello di Igea Marina, per circa ottanta metri fino al congiungimento con la già presente scogliera di fronte al Polo Est. Un nuovo ‘pennello’ di scogliere la cui progettazione si è guadagnata anche un cospicuo finanziamento regionale da 850.000 euro. Intervento che l’Amministrazione mira a realizzare entro il 2024 e che porta la firma dell'Ing. Alessandro Mancinelli, già ordinario di Costruzioni idrauliche all’Università Politecnica delle Marche, responsabile scientifico di numerose ricerche sulla modellazione della costa adriatica ed una delle figure più autorevoli in materia di costruzioni marittime.

Ha già invece visto completata la prima fase di aggiudicazione, il bando che concerne l’accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle strade nel periodo 2023 – 2027, per un valore economico di quasi 5 milioni: in atto le valutazioni tecniche ed economiche da parte degli uffici comunali, con l’aggiudicazione definitiva ormai prossima.

Non meno importante la partita legata alla strada di gronda in zona Colonie, che trasformerà la viabilità in ingresso da Sud a Bellaria Igea Marina, migliorando appetibilità ed accessibilità dell’area, anche sul lungomare. Su questo fronte, proprio nei prossimi giorni avverrà la pubblicazione del bando per la realizzazione del primo stralcio dell’opera, quello che condurrà da via dei Mille a via Cardano. Si tratta di una prima tranche da 1,6 milioni di euro, su un importo complessivo dei lavori stimato in circa 4 milioni di euro.

A tutto questo si aggiunge l’affidamento, avvenuto a inizio agosto, del primo grande intervento di rigenerazione che interesserà la ex Fornace di Bellaria Igea Marina, per circa 4.230.000 euro finanziati nel contesto del Pnrr. Lavori che, entro il 2026, garantiranno l’ulteriore messa in sicurezza della struttura e restituiranno alla collettività alcune parti interne del manufatto, salvaguardando e valorizzando, quindi senza demolizione o ridimensionamento, la ciminiera.

“Una mole di lavoro notevole rispetto alla quale, ancora una volta, un grande ringraziamento va a tutti i nostri collaboratori. Tanti i fronti aperti, ma nonostante questo la nostra attività amministrativa non si ferma. Da questo punto di vista - conclude il primo cittadino -, mi piace sottolineare come il 1^ settembre, nel primo giorno utile per la presentazione dei progetti, il Comune di Bellaria Igea Marina abbia già avanzato la propria candidatura rispetto al bando nazionale ‘sport e periferie’: sul piatto, per quanto riguarda la nostra città, interventi per circa un milione di euro per la riqualificazione dello stadio 'Nanni', con rifacimento del campo sportivo ed efficientamento energetico secondo canoni moderni di sostenibilità”.