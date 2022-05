Tutto pronto per il Giro d'Italia Handbike, una domenica con protagonista lo sport paralimpico

A Bellaria Igea Marina fervono i preparativi per ospitare la seconda tappa del Giro Handbike, la manifestazione di settore leader in Italia e in Europa, che si correrà domenica 8 maggio 2022. "La seconda tappa di questa edizione sarà una piacevolissima sorpresa per i nostri #campionidivita; gli amanti dei percorsi tecnici apprezzeranno moltissimo il tracciato che il nostro direttore Fabio Puricelli ha creato per loro. Un percorso assolutamente inaspettato che nasconde diverse insidie" così assicura Fabio Pennella Presidente Solutions &Events Organization (Seo).

Giro d'Italia Handbike - Tutte le info su strade chiuse e viabilità

Nella moderna e graziosa cittadina di Bellaria Igea Marina, antico borgo marinaro, ancora a misura d’uomo, si sfideranno 90 handbikers #campionidivita con la formula di un’ora più un giro per le ambite maglie: maglia rosa Teleflex, maglia bianca 3G al miglior giovane atleta, maglia rossa San Marino mail per il team più veloce e maglia nera Pmp. "Siamo fieri di rappresentare l'Emilia Romagna nella dodicesima edizione del Giro d'Italia HandBike, una manifestazione che è diventata di grande tradizione all'interno del calendario paralimpico italiano e che si coniuga alla perfezione con la nostra volontà di ospitare grandi eventi legati al mondo bike. Sarà una grande opportunità di promozione dello sport e del nostro territorio, all'insegna dell'inclusione e del sano agonismo valorizzando sempre più il binomio sport e turismo", così Brunoangelo Galli assessore allo Sport e Turismo del Comune di Bellaria Igea Marina.

"La nostra vocazione turistica – dichiara Paolo Borghesi Presidente di Fondazione Verdeblu - ci porta spesso ad organizzare eventi sportivi nel giusto connubio che una città come Bellaria Igea Marina deve avere: salute e benessere coincidono con la vacanza unita all'attività sportiva. La rilevanza del Giro Handbike, quale importante evento sportivo che coinvolge i massimi atleti nazionali, aggiunge un valore al nostro brand amplificando anche la nostra capacità di accoglienza". Appuntamento domenica 8 maggio in Piazzale Capitaneria di Porto a Bellaria Igea Marina per lo start alle ore 11 e nel pomeriggio dalle ore 14.30 dove avranno luogo le premiazioni.

Info viabilità

Si precisa che il giorno 8 maggio, in occasione della gara ciclistica “Giro d’Italia HandBike”, le strade interessate dal circuito saranno inibite al traffico dalle ore 9,30 alle ore 13,30. Le vie all’interno del circuito saranno percorribili in uscita fino le ore 10 presso il varco presidiato di via Tibullo, direzione via Pinzon e zona Colonie. Un ulteriore varco anche in entrata oltre che in uscita sarà in via Properzio, direzione via Trabaccolo / Panzini, fino le ore 10. Durante la gara, prevista dalle 10.30 alle 12.30, salvo un imprevisto prolungamento della gara, non sarà consentita nessuna circolazione, nemmeno nei varchi sopra citati; rimane ovviamente la possibilità di circolare nelle vie interne al circuito.