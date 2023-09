A Bellaria un grande oratorio a cielo aperto, si celebrano i 60 anni dell'Anspi

Mercoledì 6 settembre si è svolta presso le sale del Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina, la conferenza stampa di Anspi per la presentazione della manifestazione “L’Oratorio in Festa- 41° rassegna Nazionale culturale sportiva Gioca con il sorriso” unitamente alla festa per il 60° anniversario dell’Associazione: “Gran Galà 60° Anspi” in programma giovedì 7 settembre.

Dal 6 al 10 settembre, squadre di sportivi di tutte le età provenienti da ogni parte d'Italia si incontrano a Bellaria Igea Marina per trascorrere insieme giornate di sport, amicizia, divertimento come in un grande “Oratorio a cielo aperto”. Giovedì 7 settembre invece, per festeggiare il 60° anniversario dell’Associazione Anspi, si accenderanno i riflettori sul palco di Piazzale Capitaneria di Porto, sul porto canale igeano quando, a partire dalle ore 21.00, andrà in scena il “Gran Galà 60° Anspi”. Ospiti d’onore della serata: Orietta Berti, Cristiano Militello, Riccardo Aldighieri, Federica Carta con la conduzione di Andrea Prada.

Durante la conferenza hanno parlato ai microfoni il presidente Anspi Giuseppe Dessì e il vicepresidente don Marco Fagotti alla presenza del sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti e il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi. Ha introdotto e moderato l’incontro Stefano Di Battista, passando la parola al primo cittadino per i saluti iniziali. Giorgetti ha espresso con grande entusiasmo il piacere di riaccogliere gli amici di Anspi nella città di Bellaria Igea Marina unita all’Associazione da uno storico legame di collaborazione e amicizia. "Esprimo a nome della città il benvenuto nella vostra “casa al mare”. Anspi per Bellaria Igea Marina non è solo un appuntamento storico, che ogni anno con piacere si rinnova, ma è un evento speciale grazie ai valori aggregativi che trasmette e che la nostra città è lieta di poter promuovere. Abbiamo sempre più bisogno, infatti, di giovani che sappiano stare insieme e che diano speranza e vita alla realtà degli Oratori i quali rappresentano uno dei fondamenti della società italiana, che ha sempre maggior bisogno di contenitori aggregativi e valoriali come quelli promossi da Anspi: Bellaria Igea Marina appoggia e condivide appieno questo spirito ed è orgogliosa d’essere a fianco ad Anspi con un piccolo sostegno economico, organizzativo, ma soprattutto di accoglienza, familiarità culturale, affettiva e valoriale".

Il presidente Dessì ha sottolineato lo spirito di familiarità che da oltre un ventennio lega l’associazione Anspi all’amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina e Fondazione Verdeblu, che sostiene la manifestazione sotto il punto logistico-organizzativo in loco. "E’ molto raro creare un binomio così stabile e profondo tra un’associazione e un luogo ospitante come quello che intercorre tra Anspi e Bellaria Igea Marina da ben 24 anni. La città, durante il periodo della manifestazione de “L’Oratorio in Festa” diventa propriamente un Oratorio a cielo aperto, grazie a tutte le strutture messe a disposizione per attività sportive, di intrattenimento e formazione che si svolgeranno dal 6 al 10 settembre".

I ragazzi Anspi oltre a sfidarsi sui campi da calcio e pallavolo infatti, svolgeranno anche attività di intrattenimento aperte al pubblico per coinvolgere la città in uno spirito di apertura tipico di Anspi, come spiega il vicepresidente don Marco Fagotti. Novità per l’edizione 2023 è inoltre la presenza della Summer School Anspi, presentata alla Conferenza da Mauro Bignami, ovvero un luogo di formazione per gruppi di educatori e coordinatori degli Oratori, che in tre giornate, trasmetteranno nuovi strumenti per stare con i ragazzi. Una divertente curiosità introdotta quest’anno è anche la sfida aggregativa ai video giochi ovvero, postazioni di video games dove i ragazzi potranno sfidarsi in squadra e non individualmente come al solito. Inoltre, altra rilevante novità sarà la presenza presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, fino a domenica 10 settembre, della reliquia del Beato Carlo Acutis e relativa mostra su di esso, allestita presso lo stadio E. Nanni a ingresso libero e gratuito.

I numeri di Anspi sul territorio di Bellaria Igea Marina sono considerevoli: più di 75 squadre provenienti da tutta Italia, oltre 50 Oratori e più di un centinaio di operatori tra arbitri, collaboratori e animatori per un totale di più di 1500 partecipanti e oltre 6000 presenze.

Il presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi conclude facendo notare come il grande evento Aspi sia frutto di un grande lavoro preparatorio che parte sin dall’inverno e che ogni anno si svolge con successo e grande partecipazione portando sul territorio bellariese numerose presenze. "Per festeggiare il 60° anniversario di Anspi, Fondazione Verdeblu e l’amministrazione comunale hanno voluto regalare una serata per festeggiare assieme l’importante traguardo. Giovedì 7 settembre, in piazzale Capitaneria di Porto (zona porto canale) dalle ore 21 andrà in scena il “Gran Galà 60° Anspi” presentato da Andrea Prada e con tanti ospiti da Orietta Berti a Cristiano Militello, Riccardo Aldighieri e Federica Carta, capaci di aggregare un pubblico di diverse età dai bambini ai giovani fino agli adulti sempre in linea con lo spirito comunitario di Anspi".