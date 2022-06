Da 50 anni in vacanza sempre nello stesso hotel, premiata una turista residente a Monaco di Baviera

Grande festa all'Hotel Gorini di Bellaria Igea Marina. Aperto dal 1954, l'albergo ha festeggiato in questi giorni i cinquant'anni di soggiorno della signora Krimhild Gassner di Monaco di Baviera, alla quale anche l'amministrazione, per mano del presidente del Consiglio Comunale Cristina Zanotti, ha voluto conferire un attestato di fedeltà. Nell'immagine, oltre a Cristina Zanotti, la titolare Daniela Gorini (che col nipote Andrea, il padre Nicola e la madre Loredana, ancora operativa in cucina, gestisce l'albergo), la signora Krimhild ed i figli Stephan e Christine.