Bellaria Igea Marina: a Capodanno si pensa già al costume da bagno

Bellaria Igea Marina strizza l’occhio all’estate e già dal Capodanno guarda ad uno degli eventi di spicco che caratterizza la stagione estiva bellariese: la Settimana dei bambini che si terrà dal 9 al 16 giugno 2024. La sera del 31 si partirà con un casting, a cura di Fondazione Verdeblu, che selezionerà la famiglia ospite a Bellaria Igea Marina per il weekend della Settimana dei bambini: i vincitori verranno annunciati dagli Space Family durante il loro meet&greet del Capodanno dedicato ai più piccoli, che si svolgerà presso Piazza Matteotti alle 20.30. Per le ore 22.30 è previsto un collegamento in Diretta Nazionale con Radio Bruno dove verrà raccontato il Capodanno di Bellaria Igea Marina e alle 23.00 partiranno i festeggiamenti con concerti e dj set diffusi lungo il viale pedonale P. Guidi, che andranno a ricreare l’atmosfera di una grande discoteca a cielo aperto. I CDA Cartoon Rock Boy Band animeranno il palco all’altezza di via Lamone con le migliori sigle Cartoon dagli anni ’70 ai giorni d’oggi in chiave rock; a poca distanza il palco all’angolo con via Dante ospiterà l’Hit Parade Party con Radio Bruno; il rock n’roll sarà il protagonista del concerto di Luca Guardaldi- Duo Rock’ n Roll del palco all’altezza di via Mar Tirreno e proseguendo verso via Pascoli si incontreranno i Moka Club con uno spettacolo di coreografie danzate e intrattenimento con musiche dagli anni ’80 fino ai giorni nostri; presso la Piazzetta Fellini (sotto le Vele) i dj Spance Invaders saliranno alla consolle per un dj set insieme a Mattia vocalist e le ballerine Melissa e Ludmilla; infine al palco della Stazione la tribute band La Compagnia proporrà le più emozionanti canzoni di Battisti e Mogol.

Oltre alla musica di vario genere e per tutti i gusti e le età, le attrazioni natalizie presenti sul viale P. Guidi come Snow Globe, Realtà virtuale e Pista di pattinaggio sul ghiaccio saranno attive tutta la serata, arricchendo così l’offerta del Capodanno diffuso bellariese.

Gli appuntamenti continueranno anche ad inizio anno con il concerto di lunedì 1 gennaio alle 16.30 al palco della Stazione, “Omaggio all’Italia e alla Dolce vita” insieme a Monia Angeli, Stefano Nanni, Dino Gnassi Corporation ed ospite speciale da The Voice Senior, Claudio Morosi per uno spettacolo musicale con le più famose canzoni italiane. Il giorno dell’epifania, sabato 6 gennaio dalle 15.30 i Pasquaroli del gruppo Gli Scariolanti ed i Pasqualot ad Burdoncia, porteranno lungo il viale pedonale P. Guidi i canti benaugurali della pasquella insieme allo spettacolo degli Sciucarin di Rimini Dance Company. Infine domenica 7 gennaio alle ore 16.00, presso la Chiesa Sacro Cuore di Gesù andrà in scena “La Favola bella – la danza, il canto, la parola” spettacolo ideato della Prof.ssa Annarita Calanca e presso Piazzetta Fellini, il divertente spettacolo di marionette "Fagiolino, Sganapino e i doni della Befana".