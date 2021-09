Bellaria-Igea Marina, il bilancio dell'assessore sull'estate 2021: "Una stagione piena di turisti"

“Con il via del Bellaria Film Festival, prosegue una settimana che ci porterà al finale di un grande mese di settembre: settimane che l’Amministrazione in collaborazione con Fondazione Verdeblu ha voluto ‘riempire’ di eventi e contenuti di qualità, allungando nel concreto una stagione turistica incoraggiante, come hanno dimostrato i primi dati a nostra disposizione”, così l’Assessore al Turismo Bruno Galli fa oggi il punto sull’estate di Bellaria Igea Marina appena conclusa.



Il riferimento, in particolare, è rivolto ai dati provvisori sulla domanda turistica nel periodo gennaio - luglio, che vedono Bellaria Igea Marina tenere nel periodo di riferimento, con quella che è sostanzialmente la seconda performance a livello di distretto turistico provinciale nello stesso mese di luglio: quando il numero di turisti arrivati in città ha segnato +38% rispetto al difficile luglio del 2020 - miglior dato in provincia - ed anche il raffronto con il 2019 ha registrato un positivo +3,8%, secondo miglior dato in provincia. Sempre nel raffronto con il 2020, Bellaria Igea Marina offre la migliore performance in termini di presenze, sia se si considera l’intero periodo gennaio - luglio (+ 79,6%), sia se si considera solo lo stesso luglio (+ 52,8%).



“Numeri incoraggianti che, volontariamente, non abbiamo voluto enfatizzare al momento della loro pubblicazione”, sottolinea Galli, “per non dare l’impressione che fosse già tempo di bilanci definitivi, ma che oggi trovano conferma, in attesa di numeri aggiornati e consolidati, nelle ottime sensazioni registrate a Bellaria Igea Marina: in un agosto davvero pienissimo di turisti e soprattutto in un settembre che ha offerto i riscontri auspicati in termini di presenze.”



Il Gusto del porto a inizio mese, il ricco weekend successivo con la Festa della Piadina affiancata da una grande manifestazione come Miss Mamma Italiana e da appuntamenti culturali di livello, come l’Anteprima del Bellaria Film Festival, poi ancora la Borgata che danza nello scorso fine settimana. E ora una ricca 39^ edizione del BFF, con 27 pellicole in concorso e la serata conclusiva con Pupi Avati, Silvio Orlando e Vittorio Sgarbi.



“Abbiamo parlato spesso dell’idea di superare il concetto stesso di destagionalizzazione, offrendo di fatto un’offerta turistica diffusa e rendendo la nostra città attrattiva verso l’entroterra, anche a sostegno del nostro commercio - continua l’Assessore - Da questo punto di vista anche il supporto degli operatori e del mondo associativo è fondamentale: non avremmo potuto realizzare manifestazioni come il Gusto del Porto senza il contributo di Protezione Civile, Circolo Nautico, Circolo Diportisti, Centro Sociale Alta Marea, la stessa Verdeblu, i suoi volontari e le attività commerciali che hanno aderito. Ma penso anche al Comitato Borgata Vecchia, al contributo del mondo sportivo, dalle attività di Kiklos alla recente manifestazione organizzata dall’Associazione I cinghiali di mare, e non da ultimo Viv’Igea, l’Associazione Isola dei Platani e le rispettive iniziative, tra cui la recente edizione di successo del Bellaria Street Market. Tutti soggetti”, conclude, “che rendono ancora più vivo il nostro territorio, a cui va il ringraziamento di tutta l’Amministrazione.”



Tornando all’Associazione Isola dei Platani, sono lusinghieri i dati fatti registrare nell’ultimo periodo, con il sito dedicato andato oltre le 15.000 visite, cifre crescenti sul fronte social e, ad esempio, 135.000 persone che solo a luglio hanno cliccato su Google la destinazione rappresentata dal centro commerciale naturale all’aperto di Bellaria centro. Viale Paolo Guidi che aprirà il prossimo mese con l’Isola dei Curiosi – 2 e 3 ottobre – e lo chiuderà con l’’Isola di Halloween il 31 ottobre, ricordando sin da ora le iniziative poi programmate a novembre in occasione del Black friday.