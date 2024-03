Bellaria Igea Marina è “Forever BIM”: parte la stagione di eventi 2024

Bellaria Igea Marina apre la stagione 2024 con il video clip lancio, che presenta il nuovo claim dell’anno: Forever BIM! Proseguendo sulla linea narrativa adottata dalla città negli anni precedenti, quest’anno il tema si lega all’idea di fedeltà che Bellaria Igea Marina riscuote nei suoi affezionati ospiti e turisti i quali, da generazioni, la vivono nel periodo delle vacanze e non solo. Un ringraziamento speciale a Mirko Casadei ed il saxofonista Marco Lazzarini che si sono prestati a girare il video sulle note di “Romagna Capitale” e “Simpatici Italiani” direttamente sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina e agli attori professionisti, dello staff del regista Christian Purpari, protagonisti del video. Tanti hanno risposto all’invito, partecipando alle riprese: associazioni sportive cittadine, tante famiglie e giovanissimi hanno animato la scena, rivivendo tipiche situazioni estive; chi a bordo del Sup in mare, chi giocando a palla sull’arenile, chi passeggiando godendosi il primo sole. Il videoclip è presente sul canale Youtube di Bellaria Igea Marina e sulle pagine social ufficiali, Facebook e Instagram, della città.

Si apre così l’anno targato Forever BIM, con un vasto palinsesto di eventi dedicati a tutta la famiglia che, a partire dalla Pasqua diffusa del 30 / 31 marzo, arricchiranno il programma di Bellaria Igea Marina tutto l’anno, durante l’estate ed anche nel periodo delle festività invernali. Inoltre, la città uscirà a breve con un concorso fotografico, indetto da Fondazione Verdeblu, intitolato “Forever BIM” andando a raccogliere le fotografie di ieri ed oggi, di tutti coloro che hanno conosciuto Bellaria Igea Marina e che ancora la vivono come destinazione delle proprie vacanze negli anni. Il Concorso ed il suo regolamento sarà prossimamente comunicato sui canali social e pubblicato sul sito di promozione turistica www.bellariaigeamarina.org

Spiega Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu: "Il progetto parte dal lavoro della DMO che ha evidenziato dai dati del HBenchmark una grande fedeltà da parte dei turisti in vacanza nella nostra città. Pertanto si è deciso di premiarli con un concorso ad hoc e allo stesso tempo di esaltare questo aspetto, producendo un video richiamante dopo esser stati in vacanza da bambini, oggi da adulti vi ritornano con le loro famiglie. Un grazie per la realizzazione del video a tutte le Associazioni della città coinvolte ed un grazie alla preziosa disponibilità e simpatia di Mirko Casadei".

Anche il Sindaco Filippo Giorgetti, esprimendo i suoi ringraziamenti verso tutti coloro che hanno preso parte al video per Bellaria Igea Marina, evidenzia l’importanza dei claims che ogni anno vanno ad identificare la città ed i suoi contenitori di eventi e che contribuiscono ad un consolidamento del brand ed un riconoscimento forte con la città. "Una caratteristica di Bellaria Igea Marina, sottolineata anche nel videoclip, è proprio quella della fidelizzazione dei suoi ospiti - spiega il Sindaco Giorgetti. - la nostra è infatti una delle destinazioni che vanta una permanenza media più lunga da parte dei suoi ospiti e anche questo è un elemento forte che, insieme ad altre linee sulle quali si deve lavorare in termini di promozione turistica, sicuramente rappresenta un valore aggiunto della nostra economia turistica che si intende consolidare".