Bellaria Igea Marina incontra le istituzioni di Colmar

Sabato 12 novembre si è svolto presso il Municipio di Colmar un prestigioso incontro tra i Comuni della città alsaziana e Bellaria Igea Marina, in trasferta per la 37° Fiera del turismo e del viaggio - SITV di Colmar. Si è trattato di un confronto istituzionale molto sentito tra il Sindaco Filippo Giorgetti, il Sindaco di Colmar Éric Straumann in presenza della Vicesindaco Odile Uhlrich-Mallet, gli Assessori Emanuella Rossi, Michèle Chiodetti; il Direttore della Fiera SITV Christophe Crupi; il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi e la Presidente di Federalberghi AIA di Bellaria Igea Marina Simona Pagliarani.

Ad una calda accoglienza da parte dell’Amministrazione locale, che in un discorso rivolto agli ospiti ha rimarcato il rapporto amicale che lega le due località turistiche, si è passati ad uno scambio di doni ed omaggi a conferma dell’autentico clima di affetto e stima tra le due città. Colmar è una città di oltre 70.000 abitanti situata in una posizione particolarmente strategica nella regione d'Alsazia sul confine orientale francese a ridosso di Germania e Svizzera e adiacente ai maggiori aeroporti internazionali. Come ha evidenziato lo stesso Sindaco Straumann, i cittadini di Colmar e dell’Alsazia sono molto affezionati all’Italia ed in particolar modo all’Emilia Romagna e con la città di Bellaria Igea Marina, attraverso l’incontro svoltosi in occasione della Fiera SITV di Colmar,si è creata una forte partnership suggellata da un pranzo tra le autorità svoltosi direttamente presso lo stand del Ristornare tradizionale romagnolo della Fiera SITV.

Commenta con soddisfazione il Sindaco Filippo Giorgetti: “Questa mattina abbiamo avuto il piacere di essere accolti nel Comune di Colmar e poter instaurare un proficuo confronto tra le due Istituzioni; si è trattato inoltre di un momento molto partecipato anche dalla stampa locale che darà enfasi al rapporto tra l’Alsazia e Bellaria Igea Marina. Ci porteremo dunque a casa una nuova collaborazione ed un rinforzato rapporto amicale con Colmar e l’Alsazia: importanti riferimenti per il nostro turismo in Romagna e a Bellaria Igea Marina.”

“Il lungo lavoro di diplomazia” – spiega il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi – “è frutto di un impegno portato avanti con costanza che ha visto già nella passata edizione ospite in fiera il Sindaco di Colmar. La scorsa estate la visita del Direttore della fiera in compagnia di alcuni giornalisti è stato un altro tassello che ci ha portato a formalizzare l’incontro istituzionale di questa mattina. Personalmente sono orgoglioso di aver contribuito a creare un riconoscimento così importante per la nostra città. Da sottolineare il buon andamento della fiera, ottimi numeri già dal primo giorno nel ristornare e nei bar, ma soprattutto molta soddisfazione da parte degli operatori turistici. Auspico in futuro sempre più partecipazione da parte dei nostri operatori vista l’ottima occasione creatasi quest’anno.”

Chiosano le Presidenti di Federalberghi AIA e Turismhotels: “Gli operatori turistici presenti sono molto soddisfatti tanto da aver ricevuto prenotazioni sia da parte di clienti acquisti ed anche nuovi clienti. Mai come quest’anno si è registrato un così concreto interesse da parte dei visitatori.”