Bellaria Igea Marina pronta a inaugurare il Villaggio Energy Christmas

Tutto pronto a Bellaria Igea Marina per l’opening natalizio di venerdì 8 dicembre a partire dalla benedizione del Presepe di Sabbia (su Viale A. Pinzon, altezza Bagno 76) alle ore 10.30, proseguendo poi con l’appuntamento pomeridiano in Piazza Don Minzoni alle 15.30 per l’accensione delle attrazioni e avvio di tutte le attività natalizie. "Anche quest’anno siamo pronti per la magia del Natale nella nostra città iniziando dall’apertura del Presepe di Sabbia con la benedizione di Don Marco Foschi, fino all’inaugurazione del Villaggio di Natale nel pomeriggio" Chiosa il Sindaco Filippo Giorgetti "Il mio invito è rivolto alle famiglie che mi auguro parteciperanno numerose per godere le luci, il calore, la bellezza del Natale e la gioia che porta, ancora di più se vissuta come comunità; questo è l’augurio ed auspicio che faccio a tutti i cittadini ma anche ospiti ed amici di Bellaria Igea Marina."

Un grande pulsante nel cuore del Villaggio luminoso di Piazza Don Minzoni, venerdì pomeriggio, avvierà il Natale “Energy Christmas” di Bellaria Igea Marina con l’accensione di luci ed una magica nevicata che calerà sul piazzale al suono delle musiche natalizie. "Siamo pronti ad accogliere centinaia di famiglie per un’inaugurazione veramente “energy” con tanti effetti speciali tra nevicate, luci, acrobati ed esibizioni itineranti! Tanto attesa anche l’apertura della Snow Globe che rinnova i suoi allestimenti, riproducendo quest’anno un luminoso bosco incantato, oltre alla Realtà Virtuale e la pista di pattinaggio su ghiaccio urbana." Spiega il Direttore artistico Andrea Prada "Attesissimi anche i tanti appuntamenti con i talent che amplificheranno la promozione del Natale di Bellaria Igea Marina."

"L’accoglienza del Villaggio regalerà energia, sia ai tanti turisti che hanno deciso di passare alcuni giorni delle loro vacanze a Bellaria Igea Marina, sia ai nostri concittadini e agli abitanti dei comuni nel circondario bellariese." Così il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi. "Abbiamo geolocalizzato la promozione sulla Romagna sia con il web che con affissioni, mentre con la radio, newsletter e stampa, stiamo promuovendo il Villaggio nelle aree di riferimento del nostro mercato turistico. Questo per il villaggio e poi per il Capodanno. Per quanto riguarda il 26 dicembre faremo una comunicazione ad hoc, perché ci sarà un “Coup de theatre” che a breve sveleremo".

L’Isola dei Platani (Viale P. Guidi), per tutto il periodo festivo fino al 7 gennaio si trasformerà in un Villaggio natalizio diventando lo scenario di tanti eventi come il Concerto dei The Christmas Band, sabato 9 alle 15.30 in Piazzetta Fellini (sotto le Vele); proseguendo poi con gli appuntamenti pomeridiani dedicati alle nuove generazioni con idoli del web e del mondo dello spettacolo. La prima a salire sul palco di Via Pascoli sarà l’entertainer acapodelglobo con un live show, sabato 16 dicembre; a seguire sabato 23 sarà il turno di Iris Di Domenico e Luca Campolunghi con un meet&greet e firmacopie; martedì 26 dicembre invece si esibirà il cantante di Amici22, Aroon. Nel frattempo saranno attive, durante tutto il periodo festivo, le tante attrazioni diffuse lungo il viale pedonale come la Snow Globe di Piazza Matteotti; la Realtà virtuale con otto postazioni contemporanee e numerose skill di gioco; il Villaggio luminoso con le slitte di Babbo Natale e novità 2023: la Pista di pattinaggio su ghiaccio, lunga 60m. Non mancheranno le parate di Cosplayer ed acrobati ad animare il viale pedonale oltre allo scenografico Carillon Vivente: un pianoforte suonato da un musicista settecentesco con un’etera ballerina in tutù, che sabato 30 dicembre vagherà per il viale P. Guidi affascinando il pubblico con la sua atmosfera onirica. A Capodanno si festeggerà con spettacoli e concerti diffusi. La musica sarà protagonista anche in apertura dell’anno nuovo, lunedì 1 gennaio, con il concerto di Monia Angeli, Stefano Nanni e la Dino Gnassi Corporation insieme all’ospite speciale di The Voice Senior, Claudio Morosi con “Omaggio all’Italia e alla Dolce Vita” presso il palco della Stazione alle 15.30 per finire, il giorno dell’epifania, con la tradizionale pasquella cantata da gruppi folkloristici popolari insieme a ballerini e sciucaren romagnoli.