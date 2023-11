Bellaria Igea Marina protagonista alla fiera di Colmar tra piadine e musica popolare

Bellaria Igea Marina e Visit Romagna, grandi protagoniste al Salone Internazionale del turismo e viaggi di Colmar 2023. La fiera giunta alla sua 38° edizione, si è svolta a Colmar in Alsazia (Francia) dal 10 al 12 novembre, registrando un grande afflusso di pubblico confermando il numero di visite attese nell’arco dei tre giorni. Fondazione Verdeblu, ente promozionale che ha organizzato la fiera in collaborazione con Visit Romagna e il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, ha portato a Colmar una delegazione di 25 persone tra staff di sala, cucina, tecnici, artisti ed hostess oltre alla presenza di operatori turistici di Bellaria Igea Marina, Santarcangelo di Romagna, Gatteo Mare, Ferrara – Comacchio.

Il Padiglione Hall2 del 38° Sitv ha dedicato alla Romagna un’area espositiva tra le più ampie: uno scorcio della nostra Regione esteso su 500 metri quadrati dove i visitatori hanno potuto incontrare gli operatori turistici presso i loro desk e allo stesso tempo assaporare la tradizione romagnola attraverso la cucina tipica del Ristorante Italiano, dello stand dedicato alla pizza, piadina e gelato artigianale e il bar con caffè, gustose colazioni e aperitivi. Per entrare ancora meglio nello spirito romagnolo, la kermesse artistica, portata da Fondazione Verdeblu, ha intrattenuto il pubblico con spettacoli musicali del gruppo folkloristico popolare “Scariolanti”, i balli tradizionali dei ballerini della “Rimini Dance Company” e la voce della cantante Chiara Bartoletti Stella.