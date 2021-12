A Bellaria-Igea Marina restyling da 30 mila euro per lo skatepark

Ultimati i lavori allo skatepark del Centro culturale Kas8 Factory di Bellaria Igea Marina, dove sono state installate due nuove rampe e sono state sistemate quelle già esistenti, in un intervento da circa 30 mila euro. Una risorsa in più che rinnova l'impegno dell'amministrazione sul fronte delle politiche giovanili, per un divertimento sano e all'aria aperta al servizio di tutti i ragazzi che vivono la struttura di via Ravenna 75 ed i suoi spazi esterni.