Bellaria, il sindaco riceve il Capo di compartimento marittimo

In mattinata, il Sindaco Filippo Giorgetti ha ricevuto il Capo di compartimento marittimo di Rimini, Capitano di Fregata Giorgia Capozzella, in gradita visita istituzionale presso la residenza comunale accompagnata dal Comandante dell'Ufficio marittimo di Bellaria Igea Marina, Primo Luogotenente Giuseppe Giliberti. Un incontro svoltosi in un clima cordiale e collaborativo, nonchè occasione per fare il punto circa la stagione balneare in corso, i progetti di sviluppo che interessano il porto canale e le future attività della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera nella nostra città.