Bellaria in prima linea sul fronte educativo e nel sostegno alla genitorialità

L’Amministrazione Comunale rinnova il proprio impegno sul fronte educativo e nel sostegno alla genitorialità. Lo fa attraverso il nuovo, doppio appuntamento con cui si concretizza il progetto “I sentieri dell’educare”: il primo, dal titolo “Esserci con cura”, è in programma giovedì 4 novembre e vedrà protagonista la Prof.ssa Luigina Mortari dell’Università di Verona; il secondo, giovedì 25 novembre, sarà in compagnia del Prof. Mario Rizzardi dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. Entrambi gli incontri, della durata di circa due ore, si terranno in presenza al Teatro Astra alle 16.30; sarà possibile seguirli anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Bellaria Igea Marina.



“Si tratta di due appuntamenti con relatori di eccellenza assoluta a livello nazionale, che si inseriscono nel percorso intrapreso dalla nostra Amministrazione sul fronte educativo: promuovendo progetti di altissimo profilo per la formazione di educatori ed insegnanti impegnati sul territorio”, spiega l’Assessore alla Scuola Adele Ceccarelli. “Gli appuntamenti in programma”, continua, “sono valevoli per l’acquisizione di crediti formativi e costruiti, allo stesso tempo, con un taglio dinamico e divulgativo tale da renderli interessanti e alla portata di tutti i genitori. Anche in questo caso, una scelta coerente con una politica per le famiglie, quella portata avanti a Bellaria Igea Marina, che si rivolge alla comunità educante nella sua totalità e complessità.”



“L’appuntamento di giovedì prossimo”, sottolinea l’Assessore introducendo nello specifico il primo incontro, “vedrà presente nella nostra città la Prof.ssa Mortari la quale, oltre che essere apprezzata autrice di libri dedicati alla cura genitoriale, è stata di recente nominata dal Governo alla presidenza di Indire - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa della scuola italiana: la platea di Bellaria Igea Marina si interfaccerà quindi con una delle esponenti più autorevoli in materia. Alla Prof.ssa Mortari, che ha confermato la sua presenza al Teatro Astra nonostante i molteplici impegni legati al nuovo incarico, va sin da ora il nostro sentito ringraziamento.”