Bellaria non rinuncia al San Silvestro, la festa trasloca al teatro Astra

Bellaria Igea Marina non rinuncia ai festeggiamenti di Capodanno, ovviamente nel pieno rispetto delle nuove normative, pertanto i festeggiamenti saranno al Teatro Astra. Il perché di questa scelta motivata dal sindaco Filippo Giorgetti: "Per la serata del 31 dicembre abbiamo scelto il Teatro Astra, location nobile della nostra città e luogo perfettamente aderente a quelli contemplati dal Governo per i festeggiamenti del Capodanno. Sarà un evento aperto a cittadini, turisti e ospiti provenienti dalle località a noi vicine, che si svolgerà in tutta sicurezza e nel pieno rispetto delle prescrizioni definite a livello nazionale in questi giorni".

Un appuntamento volutamente pensato nel cuore dell'Isola dei Platani così che, uscendo, chi parteciperà potrà godere delle bellezze degli allestimenti del centro di Bellaria e fruire di locali e pubblici esercizi aperti durante la serata. La serata sarà trasmessa anche in diretta streaming.

E' previsto uno spettacolo d’intrattenimento con importanti artisti, musicali e comici, tra i quali Dodi Battaglia, storico chitarrista e voce dei Pooh e Federica Carta, star del talent di “Amici di Maria De Filippi” e partecipante a Sanremo 2019; a loro se ne aggiungeranno altri per regalare a tutti un momento di spensieratezza e per ricordare che Bellaria Igea Marina è gioia, allegria, divertimento, sempre con tanta sicurezza. Sarà necessario il super green pass e la mascherina ffp2, gli spettatori rimarranno seduti e non potranno bere né mangiare.

"Sarà un divertimento per tutti i presenti ma non solo - spiega il presidente di Fondazione Verdeblu -, coinvolgerà anche i nostri amici lontani che potranno seguirci in diretta streaming sulle nostre pagine social, come accadde con molto successo lo scorso anno. Sarà possibile per tutti prenotare attraverso l’App del Comune di Bellaria Igea Marina, permettendo così a chi soggiornerà nella nostra città di riservarsi posti, fino ad esaurimento mantenendo alto il valore della nostra ospitalità anche in momenti difficili".

Lo spettacolo inizierà alle 23 con il Direttore artistico Andrea Prada sul palco a far da mattatore, per terminare all’una, in modo tale da permettere a chi vuole di continuare la serata nei locali dell’isola pedonale.