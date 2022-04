I loro brani sono nelle playlist di ogni teenager, tutto pronto per il festival della musica virale

BeViral, il Festival della musica virale, e? pronto ad annunciare un nuovo appuntamento. In seguito al successo riscontrato nella prima edizione in veste live lo scorso 21 agosto a Pinarella di Cervia, lo staff di BeViral ha recentemente reso nota una nuova tappa che sara? ospitata dal comune di Bellaria Igea Marina, il prossimo 17 aprile. Sara? precisamente piazza Matteotti ad essere luogo ospitante di questa nuova edizione, a partire dalle 21. La produzione dell’evento sara? gestita da Matteo Borroni ed Andrea Prada che seguira? la direzione artistica per conto di Euforika, con il supporto del Comune di Bellaria Igea Marina.

La line up dell’evento sara? composta da sei ospiti, i cui brani saranno sicuramente nelle playlist di ogni teenager, nello specifico: 3Win$ e Nasty, Dandy Turner, Tommaso Cesana, FraEspo, Rea, Nicol, $uicide Gvng Essi si esibiranno con due brani a testa, alcuni tra i piu? virali del momento. Diversi sono inoltre gli inediti che saranno presentati dagli artisti durante il corso del festival. L’evento sara? organizzato e gestito nel pieno rispetto delle normative Covid-­19 in vigore. Maggiori informazioni e dettagli saranno condivisi sulla pagina Instagram @beviral_festival.