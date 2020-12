Bellaria piange la scomparsa del dottor Marco Vasini presidente di Sol et Salus

La città piange la scomparsa del Presidente di Sol et Salus, Dott. Marco Vasini: "una figura che ha fatto tanto per la comunità di Bellaria Igea Marina, nel sostegno delle persone più fragili, sul fronte sanitario ma anche in campo turistico". L’Amministrazione Comunale tutta si unisce al lutto della famiglia, nel ricordo di uomo e un imprenditore di grandi valori.