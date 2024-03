Bellaria si promuove nei centri commerciali, testimonial dal web Rimoldigno e papà Rimo

Bellaria Igea Marina porta la sua promozione turistica presso i Centri Commerciali del nord Italia; un tour che impegnerà la città romagnola durante tre domeniche consecutive, il 10 - 17 e 24 marzo, durante le quali verrà lanciato l’evento “Pasqua 2024 Musica diffusa” in arrivo per il 30 e 31 marzo prossimi e presentato l’attesissimo “Weekend City Web”, previsto per l’ultimo weekend di luglio.

"Continua la campagna promozionale di Bellaria Igea Marina nei Centri Commerciali Italiani, dopo il positivo test effettuato lo scorso anno. Il connubio con i content creators, che poi saranno presenti a Bellaria Igea Marina nell’ultimo weekend di luglio, è la miglior formula accattivante nei confronti delle generazioni Z, X, Alpha - spiega il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi -. Nello specifico, Rimoldigno e papà Rimo saranno presenti nella nostra città durante la Pasqua diffusa, permettendoci così di promuovere anche questo evento".

Rimoldigno e papà Rimo, amatissimi dalle giovani generazioni e seguiti sul web da milioni di followers, saranno dunque i testimonial della campagna di promozione attraverso Meet&Greet presso i Centri commerciali del nord Italia.

Il primo appuntamento sarà domenica 10 marzo presso il Centro Commerciale Centronova di Castenaso (Bologna), proseguendo poi domenica 17 con il Centro Commerciale Conè in provincia di Treviso a Conegliano ed infine il tour si concluderà domenica 24 marzo con il Centro Commerciale La Favorita a Mantova.

Durante i meet&greet, lo staff di Fondazione Verdeblu distribuirà materiale informativo della città oltre ai gadget griffati Bellaria Igea Marina, inoltre coinvolgerà il pubblico con un premio fotografico: la foto più bella scattata all’interno dell’apposita cornice selfie loggata Bellaria Igea Marina sarà premiata con un soggiorno nella città romagnola durante il weekend della tradizionale festa enogastronomica del “Il Gusto del Porto” a settembre.

Sottolinea infine il direttore Artistico di Bellaria Igea Marina, Andrea Prada: "La campagna promozionale nei Centri Commerciali, volta a intercettare il segmento del target turistico di Bellaria Igea Marina, già dallo scorso anno ha prodotto grandi risultati. Lo scopo è quello di rivolgersi alle giovani generazioni e le famiglie, raggiungendoli direttamente nelle loro città durante momenti di divertimento. Questo percorso composto da tre date utilizzerà l’evento ed il talent stesso, come amplificatori della promozione turistica. Rimoldigno sarà l’ambassador di queste giornate promozionali e darà il via alla stagione turistica di Bellaria Igea Marina inquanto sarà il primo ospite target- generazione Z, per la Pasqua di Bellaria Igea Marina".