Bellaria pronta a riabbracciare l’evento “Bell’italia”

La Città di Bellaria Igea Marina è pronta a riabbracciare l’evento Bell’Italia, con la quinta edizione fissata per domenica 14 luglio: immutato lo spirito della manifestazione, nata nel 2020 per omaggiare e stringersi attorno a tutte le donne e tutti gli uomini che quotidianamente operano per la sicurezza, per la tranquillità e la qualità della vita urbana della comunità.



Come da tradizione, Bell’Italia si proporrà anche quest’anno quale contenitore di intrattenimento per turisti e cittadini di Bellaria Igea Marina, secondo il format fortunato, apprezzatissimo soprattutto da famiglie e bambini, che mette insieme valori, identità e condivisione. Con questo spirito, dalle 16.00 alle 23.00, in piazzale Capitaneria di Porto e presso aree adiacenti (porto canale lato Igea Marina) sarà possibile ammirare un’esposizione con dimostrazione statica-dinamica dei mezzi in dotazione alle Forze Armate e Forze dell’Ordine che hanno aderito all’iniziativa, il tutto impreziosito da stand, infopoint e attività collaterali, comprese quelle dedicate ai più piccoli, con tanti momenti ritagliati a misura di bambino, e la consegna di gadget ai presenti.



Ai tanti che, anche quest’anno, hanno accolto l’invito a prendere parte a Bell’Italia, va sin da ora il sentito ringraziamento del Sindaco Filippo Giorgetti e dell’Amministrazione Comunale tutta. Si tratta, in particolare, del 7^ Reggimento dell'Aviazione dell'Esercito “Vega” di Rimini, del 66^ Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste” di Forlì, del Reggimento Genio Ferrovieri di Bologna, della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, del 15^ Stormo dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, poi ancora la Polizia di Stato con i reparti stradale e scientifica, la Polizia Penitenziaria, la Guardia di Finanza, presente con il coinvolgimento tra gli altri del Reparto cinofilo, del Roan (Reparto operativo aeronavale) e del Soccorso Alpino di Abetone, il Corpo dei Vigili del Fuoco. Previsti inoltre la partecipazione, con unità e mezzi, della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina, nonché il sorvolo ufficiale dell’area sia da parte di ben tre elicotteri: l’NH90 del 7^ Reggimento dell’Aviazione Esercito “Vega”, l’HH-139 del 15^ Stormo dell’Aeronautica Militare e l’AW 169 Volpe 514 del Roan – Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza. Ulteriore “chicca” dell’edizione 2024, in omaggio all’80^ anniversario del passaggio della Linea Gotica, sarà lo stand allestito dall’Associazione Nazionale Faleristica nel contesto del progetto Gotica 80: in cui sarà esposta e fruibile dal pubblico una preziosa selezione di documenti fotografici relativi al superamento della Linea Gotica nel territorio dell’odierna Bellaria Igea Marina.

“Bell’Italia” si aprirà alle 16.00, con la cerimonia dell’alzabandiera in programma alle 16.30; fine della manifestazione alle 23.00, anticipata alle 22.30 dalla cerimonia dell’ammainabandiera, sulle note dell'Inno di Mameli e alla presenza delle autorità.