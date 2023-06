Bellaria protagonista nel documentario su Raffaella Carrà

C’è tanta Bellaria Igea Marina in “Raffa”, il documentario diretto da Daniele Lucchetti e dedicato a Raffaella Carrà, che sarà nelle sale dal 6 al 12 luglio per poi essere fruibile sulle piattaforme Disney Plus e Nexo Digital. Una produzione prestigiosa firmata Freemantle, con l’Amministrazione Comunale che ne ha sposato il progetto: patrocinandolo e sostenendolo attraverso un prezioso lavoro documentale e di supporto condotto dall’Ufficio Cultura. A ottant’anni dalla nascita di una delle icone più amate della televisione italiana, la pellicola celebra Raffaella e la sua fenomenale carriera. Scritto da Cristiana Farina con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino e Salvo Guercio, “Raffa” vede dietro alla macchina da presa Daniele Luchetti, già regista tra gli altri di Lacci, Momenti di trascurabile felicità, La nostra vita e Mio fratello è figlio unico.



In arrivo in anteprima nelle sale a pochi giorni da quello che sarebbe stato l’ottantesimo compleanno della Carrà, nata il 18 giugno del 1943, il film rappresenta l’opportunità di ripercorrere sul grande schermo, attraverso le voci e il racconto di chi l’ha conosciuta e con preziose immagini di repertorio, la vita, il carattere e il percorso artistico di un personaggio straordinario, che ha saputo entrare nell’immaginario collettivo con la sua energia dirompente.



Un documentario che ha richiesto alla produzione un lavoro approfondito di ricerca, nelle pieghe del quale è stata importante a Bellaria Igea Marina la collaborazione del Comune, in particolare del Laboratorio di Documentazione e Ricerca Sociale: che ha aperto le porte del suo archivio mettendo a disposizione materiale fotografico relativo a Raffaella e al tempo da lei trascorso nella Città di Panzini. Luogo che, come noto, l'ha formata sia come persona che come artista nei primissimi anni di carriera. A Bellaria Igea Marina, la produzione ha anche visitato i luoghi vissuti dalla Carrà e intervistato alcune persone che l'hanno conosciuta sia sul piano personale che lavorativo.



“Siamo orgogliosi di aver collaborato alla realizzazione di questa pellicola, che vanta una produzione e media partner importanti, e vedrà Bellaria Igea Marina comparire tra i crediti”, le parole dell’Assessore alla Cultura Michele Neri. “Se da un lato”, continua, “questa collaborazione è una nuova, sentita dimostrazione di affetto verso la memoria di Raffaella Carrà - alla quale proprio un anno fa abbiamo intitolato il nuovo lungomare di Bellaria - , dall’altro essa è coerente con il percorso avviato da questa Amministrazione in relazione al cinema. Che in questi anni abbiamo costantemente ‘spinto’ e valorizzato quale vettore culturale e promozionale della città: accogliendo le riprese di diversi film in produzione, valorizzando il patrimonio di conoscenza rappresentato dal BFF, e soprattutto”, conclude, “conferendo alla tradizione cinematografica di Bellaria Igea Marina ulteriore autorevolezza grazie a importanti accordi stretti con Cinecittà e la Film Commission regionale.”