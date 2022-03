Bellaria punta a una “Estate da sogno”: dai tornei sportivi ai grandi eventi ricordando Raffaella Carrà

"Bellaria Igea Marina presenta il suo programma per la stagione 2022, confermando il suo tempismo nell’anticipare gli eventi." - Così l’apertura del Presidente di Fondazione Verdeblu nella serata di presentazione che si è svolta lunedì 7 marzo presso il Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina, con un ampio pubblico presente. "Il nostro modo di fare turismo oltre ad anticipare i tempi è all’avanguardia, grazie all’utilizzo di un programma software che analizza i dati della destinazione dettandoci i tempi degli eventi e grazie anche ad un costante e assiduo utilizzo delle piattaforme social, comprese anche quelle fin ora inesplorate dai nostri competitor." La serata ha visto la partecipazione del Sindaco Filippo Giorgetti, dell’Assessore al Turismo Brunoangelo Galli, del Dottor Gian Marco Montanari della DMO di Bellaria Igea Marina e del Direttore artistico Andrea Prada. Dopo l’introduzione del Presidente di Fondazione Verdeblu, i saluti del Primo Cittadino il quale ha sottolineato che la città ha iniziato il suo terzo anno di DMO: una sfida che Bellaria Igea Marina ha saputo cogliere per prima creando una rete organizzativa che coinvolge l’Amministrazione Comunale, Fondazione Verdeblu e le varie Associazioni del territorio in uno stretto rapporto di sinergia per la progettazione degli eventi della città. Con esperienza e cognizione di causa, la programmazione guarda ai dati del passato ma anche verso il futuro con proiezioni e prospettive su di esso che permette alla destinazione di crescere progressivamente. Questo concetto è stato confermato anche dai dati analizzati dal Dottor Montanari che ha indicato un termine percentuale di crescita della destinazione del 45,9% sul 2020 con ampi margini di miglioramento. Grazie alle tecnologie utilizzate dalla DMO, utili a misurare le proprie performance, la città ricopre un discreto vantaggio competitivo sulle altre località turistiche; anticipando i suoi eventi, inoltre, Bellaria Igea Marina ha conquistato maggiore visibilità rispetto agli ulti anni, sui media televisivi, radiofonici e sulla carta stampata, rivolgendosi ad un pubblico che ne premia l’offerta turistica.



All’interno del ricco palinsesto di eventi, che ha compreso tutte le realtà del territorio, ritornano gli appuntamenti della tradizione consolidati negli anni e tante novità per l’estate 2022: eventi che da un lato attireranno la domanda e dall’altra andranno a dare valore all’esperienza turistica. Sarà per Bellaria Igea Marina una “Estate da sogno”, con il lancio del nuovo claim “Dream BIM” che raccoglierà numerosi eventi di vario genere: dall’intrattenimento con spettacoli musicali, comici e cinema per tutta la famiglia fino ad eventi sportivi e culturali. All’insegna dello sport, il 13-18 aprile torna il Torneo Pecci alla sua 39° edizione, con tante squadre locali e nazionali: A.D.P. Bellaria Igea Marina, Rimini F.C., Cesena F.C., Forlì Calcio, Imolese Calcio 1911, Ravenna F.C., Vis Pesaro 1898, A.S.D. Savignanese, San Marino Academy, Torino F.C., Parma Calcio 1913, U.S. Sassuolo Calcio, Monza Calcio, A.C.F. Fiorentina, F.C. Süd Tirol, Atalanta Bergamasca Calcio. BIM Triatlhon organizzerà le sue gare di SwimRUN, Sprint Sup, Aquathlon Kids il 28-29 maggio e Paraduathlon Kids, Paratriathlon, Triathlon l’11-12 giugno. Altro appuntamento di notevole spessore e riconoscimento a livello nazionale sarà poi il Giro Handbike che domenica 8 maggio arriverà a Bellaria Igea Marina come seconda tappa del tour. Per gli amanti del cinema, Bellaria Igea Marina festeggia i 40 anni del celebre BFF (Bellaria Film Festival) che ritorna in scena dal 12 al 15 maggio; nel weekend 14-15 maggio sarà presente anche il workshop “Un Mare di Cinema” a cura di Approdi s.r.l. Non possono mancare grandi eventi di spicco come le amatissime Frecce Tricolore attualmente in programma per il 31 luglio; i Fuochi piro-musicali di Ferragosto e gli eventi della Notte Rosa; il ritorno di Miss Mamma Italiana e novità dell’anno: le prefinali e finalissima nazionale di “Rumore BIM Festival”, il Festival dedicato a Raffaella Carrà che ad ottobre si concluderà a Bellaria Igea Marina. Per chi invece è affezionato ai tradizionali eventi enogastronomici, il mese di settembre sarà dedicato alla cucina romagnola con “Il Gusto del Porto” e i suoi tipici piatti a base di pesce e la Festa della Piadina a cura di Promo-D. Il Direttore artistico Andrea Prada è intervenuto nel dettaglio delle grandi novità per l’estate 2022: una settimana dedicata ai bambini, 13-19 giugno, con installazioni e giochi gonfiabili per il loro divertimento. Le isole pedonali si trasformeranno in contenitori belli da vedere e da vivere non solo per i bambini ma anche per le famiglie, a Bellaria sarà sviluppato il tema della “Bella Italia” e a Igea Marina quello del “sogno”. Tutte le sere, inoltre, in collaborazione con gruppi cosplayer vi saranno delle parate a tema come sfilate di super eroi e principesse. Il mese di luglio, ha spiegato Prada, sarà dedicato al mondo web collegandosi al discorso iniziale del Presidente, di una città sempre più media-social.



Infine l’Assessore al Turismo Galli ha evidenziato che il palinsesto degli eventi 2022, sarà sotto il segno della tradizione e dell’innovazione: la tradizione rappresentata da grandi attesissimi aventi come “Le Frecce tricolore” ed il rilancio di un evento bike come il “Giro Handbike”; tra gli eventi innovativi invece spicca il “Rumore BIM Festival” che andrà a implementare la proposta turistica della città rendendola sempre più attrattiva aldilà della stagione estiva. Prima dei saluti finali, l’intervento di Leonello di Radio Bruno, a sugellare la partnership tra l’emittente radiofonica e la città di Bellaria Igea Marina anche per l’estate 2022.