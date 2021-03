Bellaria punta alla promozione on line per la stagione estiva 2021

Continua la promozione di Bellaria Igea Marina, utilizzando la nuova frontiera della promo- commercializzazione con workshop online volti a mettere in contatto domanda e offerta tramite innovative piattaforme di web-matching. La DMO (Destination Marketing Organization) di Bellaria Igea Marina in tal senso si sta adoperando a promuovere il territorio e le sue molteplici opportunita? di soggiorno, partecipando ad eventi digitali di B2B. Dopo l’ultima manifestazione in presenza: “Lo Sport in valigia” presso il TTG di Ottobre a Rimini, Fondazione Verdeblu ha iniziato un nuovo percorso di promozione fieristica digitale. A novembre 2020, il primo evento online e? stato quello del BITESP (Borsa-Internazionale-del Turismo- Esperienziale); a seguire “IT WEB digital-workshop” nel febbraio 2021 con incontri B2B rivolti a tour operator, bus operator e agenzie viaggio di Germania, Austria, Svizzera ed Est Europa. Inoltre lo scorso 17-18 marzo Bellaria Igea Marina e? stata presente al “2° Workshop virtuale Italia” organizzato da Visit Romagna ed e? gia? in lavorazione un prossimo appuntamento con buyers del mercato francofono con “Emilie Romagne- De?couverte” previsto per il 27-28 aprile, in collaborazione con Visit Romagna e Apt Servizi. Bellaria Igea Marina oggi puo? vantare, grazie a questo lavoro di promozione e agli incontri digital e fiere virtuali, 80 buyers nazionali ed internazionali interessati alla citta? piu?, altri 350 contatti raccolti ed al momento in lavorazione. In questo modo, in un mondo che ha temporaneamente spostato la sua asse relazionale sul piano digitale, creare rapporti con ipotetici clienti attraverso i canali online e? la manovra vincente per rimanere produttivi e attivi in un’ottica di futura ripresa commerciale-turistica delle destinazioni.

“Il lavoro svolto – spiega il Presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi- e? frutto di una collaborazione di Fondazione Verdeblu con Bellaria Igea Marina Servizi S.r.l e Turismhotels. Questo ci ha permesso di formare una squadra operativa che potesse offrire tutte le opportunita? della nostra destinazione turistica. La sinergia creata, ci ha consentito di limare i costi gestionali aumentando contemporaneamente il potenziale operativo. Continueremo questa attivita? promo-commerciale che ci da? il duplice vantaggio di promuovere Bellaria I.M. e di conoscere le tendenze del mercato, attraverso il confronto con i buyers.” L’attivita? promozionale di Fondazione Verdeblu prosegue costantemente anche verso il turista individuale, mediante una campagna di advertising sui social, programmata e studiata all’interno del progetto DMO.