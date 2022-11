Rapina in farmacia, armato di pistola si fa aprire la cassa. "Ha rubato anche le monete da 1 e 2 euro"

“E’ capitato tutto nell’arco di nemmeno una manciata di minuti. E dalla cassa ha fatto man bassa, si è portato via persino le monete da 1 e 2 euro”. E’ la dottoressa Silvia Biasini a testimoniare i terribili attimi accaduti nella sua farmacia, di via Panzini a Bellaria Igea Marina, vittima di una rapina durante l’orario di apertura. Domenica (6 novembre), attorno alle 18, il rapinatore si è presentato all’interno della farmacia mascherato e con cappuccio in testa. Ha estratto una pistola, puntandola rivolta ai farmacisti, per poi andare dritto alla cassa. Preso l’incasso della giornata, per un valore di circa 500 euro.

“Non ho avuto paura, qui non era mai accaduto nulla di simile – racconta la titolare della farmacia -, ma va messo in conto. Ci sono stati episodi simili in molte altre parti del Riminese, prima o poi sarebbe accaduto. Abbiamo subito chiesto l’intervento delle forze dell’ordine”. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri di Bellaria, che stanno procedendo con le indagini, facendo ricorso anche al sistema di videosorveglianza. All’interno dei locali, quando è avvenuta la rapina, non erano presenti clienti. Nella mattinata odierna (lunedì 7 novembre) è stata presentata denuncia contro ignoti.