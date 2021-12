Castaldini, Forza Italia: "La Regione deve stanziare i fondi per il porto canale"

"Questa mattina durante l’assemblea legislativa ho portato un ordine del giorno per chiedere alla giunta Bonaccini di inserire nel Piano degli investimenti la messa in sicurezza del Porto Canale di Bellaria Igea Marina. Un intervento con un costo complessivo di 1.052.624 euro". A riferirlo è Valentina Castaldini, consigliere regionale e capogruppo Forza Italia Regione Emilia Romagna.

Il comune di Bellaria Igea Marina ha realizzato un approfondito studio per la messa in sicurezza del Porto Canale e la conformazione dell’attuale porto canale espone le imbarcazioni ormeggiate a notevoli rischi in caso di mal tempo, in quanto si trovano senza adeguato riparto, inoltre gli importanti interventi eseguiti negli ultimi anni dall’amministrazione comunale, come la ricostruzione delle dighe foranee e l’innalzamento del muro dell’asta fluviale, hanno migliorato la situazione, ma sono necessari ulteriori interventi soprattutto per mettere in sicurezza gli operatori del porto.

"Questa mattina purtroppo la Regione ci ha negato queste risorse - prosegue Valentina Castaldini - al momento del voto e sarà mia premura far in modo che non cada nel dimenticatoio quest’intervento indispensabile, perché ascoltare chi amministra il territorio nella buona politica è fondamentale ed io mi impegno per farlo tutti i giorni".

"È importante che la messa in sicurezza del Porto Canale di Bellaria Igea Marina venga presa in mano dalla Regione - aggiunge il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti -, se in questo bilancio non c’era margine di manovra, ma spero lo faccia non appena è possibile, e per questo ringrazio il consigliere regionale di Forza Italia, Valentina Castaldini per essersi presa a cuore il caso del nostro Porto canale strategico per tutto il territorio».