Bellaria, ripristinato il pontile al Parco del Gelso

In collaborazione con la Cooperativa Sociale 134, è stato riportato in condizioni di fruibilità e sicurezza il pontile del Lago del Gelso. Si tratta del primo di una serie di interventi che interesseranno strutture e manufatti presenti nell'area: per valorizzare e rendere sempre più gradevole la frequentazione di uno dei parchi più estesi a livello provinciale, fiore all'occhiello del patrimonio ambientale di Bellaria Igea Marina.